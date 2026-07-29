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29 de julio de 2026
¡Ups!

Ángel de Brito, picante sobre Yanina Latorre: "Siempre quiere más p..."

Ángel de Brito fue lapidario con su amiga Yanina Latorre luego de una pregunta que le hicieron al aire en su programa de Bondi Live.

Yanina Latorre y Ángel de Brito.&nbsp;

Yanina Latorre y Ángel de Brito. 

Todo comenzó cuando un seguidor durante un audio contó que Yanina Latorre había contado en su programa de radio que las marcas suelen elegir qué integrantes de los programas muestran o recomiendan determinados productos durante las publicidades.

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Fue entonces que le preguntó al Ángel de Brito "¿Te animás a decir cuáles de las angelitas no tocan los productos?". Mientras que el periodista respondió la pregunta sin vueltas y apuntó directamente contra su histórica compañera

"Sí, Yanina Latorre, ya que ella quería cobrar por agarrar los productos en LAM, entonces no los agarraba", lanzó Ángel de Brito para echar más leña al fuego.

Todos contra Yanina Latorre

Quien también participaba de la charla era Matilda Blanco, que rápidamente intervino para marcar su propia experiencia. "Si, cuando me lo piden, yo lo hago", comentó.

Pero la cosa no quedó ahí y Ángel de Brito todavía tenía una chicana más para su amiga y la comparó en este tema con Mirtha Legrand: "Yanina es como Mirtha, siempre quiere más plata".

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