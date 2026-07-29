Lomas: tras la insólita condena por homicidio, qué pasará con el menor que está imputado

El momento en que se desató la pelea que terminó con el homicidio de Walter Teves.

El caso de Walter Teves , un hombre asesinado a golpes en Glew , generó una profunda indignación por la bajísima condena que tuvo uno de los acusados en los Tribunales de Lomas de Zamora . Ahora resta juzgar a un joven que era menor de edad al momento del crimen y todo indica que ocurrirá algo similar.

Semanas atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora condenó a Hugo Daneri a tres años y seis meses de prisión , por haber participado en el ataque a golpes a Teves durante un enfrentamiento ocurrido en 2024. La brutal agresión había dejado a la víctima en coma durante 651 días.

Por el hecho también está imputado Facundo Daneri, hermano menor de Lucas, quien tenía 17 años al momento del enfrentamiento. Su causa quedó en manos de un Tribunal de Menores porque no era mayor cuando ocurrió el hecho.

El juicio contra Facundo todavía no tiene fecha confirmada. Sin embargo, es posible que la causa en su contra se cierre con un juicio abreviado , ya que la familia de Teves no quiere afrontar nuevamente un juicio oral.

Para los allegados a la víctima fue muy doloroso tener que revivir el hecho, escuchar los testimonios, observar las pruebas y soportar todo el proceso judicial. Por ese motivo no quisieron apelar la sentencia aplicada al primer condenado, pese a que la fiscalía había solicitado 14 años de cárcel.

Con ese panorama, es probable que le den un corte definitivo al caso aceptando un juicio abreviado contra el joven imputado. Teniendo en cuenta que era menor al momento del hecho y que ya hubo una condena baja para su hermano mayor, lo más probable es que la sentencia contra el adolescente también tenga un monto bajo.

Cómo fue el crimen de Walter Teves

Walter Teves, el hombre asesinado a golpes. Su caso tuvo una bajísima pena en los Tribunales de Lomas.

Todo empezó en septiembre de 2023, cuando Walter Teves protagonizó una discusión de tránsito con Hugo Daneri y su hermano Facundo, de 17 años, sobre la Ruta 210, en Alejandro Korn. Ellos decían que Walter les había tocado el auto y lo amenazaron. "Sé dónde vivís y que tenés dos hijos, ya vas a ver", le dijeron, según se pudo reconstruir.

Los dos hermanos vivían cerca de la casa de Teves, en la localidad de Glew, y habrían comenzado a hostigarlo a él y a su hija. El conflicto fue escalando hasta que el 23 de marzo de 2024 se encontraron frente a un negocio y empezaron a pelear.

Walter se llevó la peor parte. Terminó en el suelo y fue golpeado y pateado en reiteradas oportunidades. La brutal agresión le provocó un daño neurológico irreversible. Estuvo internado durante 651 días, hasta que falleció el 3 de enero de 2026.