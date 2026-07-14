Condenaron a tres acusados de matar a Miguel Montefusco durante una entradera en Turdera

Condenaron a tres de los acusados por el crimen de Miguel Montefusco , el periodista jubilado que había sido asesinado durante una violenta entradera en la localidad de Turdera en octubre de 2024. El restante fue declarado inocente.

El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, tras el acuerdo entre la fiscalía y los abogados defensores de los acusados. Alan Cabrera Corva , Alan Díaz , Fernando Gastón Díaz y Rodrigo Alexis Villalba llegaron a juicio acusados de participar en el violento robo que terminó con la muerte de Montefusco, con distintos grados de responsabilidad.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº3 de Lomas de Zamora definió las penas para tres imputados, mientras que el restante fue declarado inocente.

La pena más severa fue para Cabrera Corva. El TOC 3 tuvo en cuenta dos condenas previas que el imputado estaba cumpliendo cuando ocurrió el crimen. La sentencia fue de 27 años de prisión por el delito de “homicidio en ocasión de robo en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada” .

Por su parte, Fernando Díaz recibió 13 años de cárcel por el mismo delito. El TOC lo declaró reincidente. El último de los condenados fue Villalba, a quien se le impuso una pena más leve: tres años y ocho meses de prisión por “encubrimiento doblemente agravado”.

El que se salvó de la condena fue Alan Díaz, quien también había sido acusado de “encubrimiento doblemente agravado”. La Justicia de Lomas consideró que era inocente.

El caso todavía tiene como prófugo a Iván Claudio Díaz, señalado como uno de los partícipes de la entradera mortal. Es el mismo que había sido denunciado por violencia de género contra su pareja, Carla Ricciardelli, la joven que fue encontrada ahorcada en Parque Barón en diciembre de 2021.

El homicidio de Miguel Montefusco

Miguel Montefusco, el jubilado asesinado en Turdera.

El 22 de octubre de 2024, delincuentes armados entraron a una vivienda de la calle Puig al 500 y golpearon brutalmente a Montefusco para robarle sus ahorros, electrodomésticos y otros elementos del hogar. Aparentemente, conocían la vivienda y el dinero que había.

El hombre falleció días después a causa de las graves lesiones. Tenía perforaciones en el pulmón y severas heridas en el cráneo. Su nieto menor de edad, que estaba con él al momento del hecho, quedó muy afectado psicológicamente.

Montefusco trabajó durante 30 años en el Juventud Obrera de Turdera en distintas funciones dentro del baby fútbol y formó a miles de chicos. En 2019 había sido distinguido con el premio “Orgullo de ser de Lomas”.