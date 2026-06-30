Condenaron a prisión perpetua al joven que mató a Carlos Coronel, el vecino de Banfield asesinado en Ruta 3

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza condenó a prisión perpetua a Gabriel Gómez y a 12 años de prisión a Alexis Gabriel Natale , luego de que ambos fueran declarados culpables por un jurado popular en el juicio por el crimen de Carlos Coronel , el vecino de Banfield asesinado por motochorros durante un robo en Isidro Casanova.

La sentencia fue dictada el pasado lunes de manera virtual, tras la audiencia de cesura del miércoles último, en la que el fiscal Sergio Alejandro Antín había solicitado prisión perpetua para Gómez y ocho años de cárcel para Natale.

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En el caso de Gómez, los jueces impusieron la pena máxima por "homicidio criminis causa" no solo por el asesinato de Coronel, sino también porque durante el mismo debate fue encontrado culpable de otro homicidio ocurrido semanas antes, además de "robo calificado por el uso de arma de fuego" por otros episodios delictivos que se le atribuyen.

La sentencia a perpetua también tuvo sustento en un segundo crimen juzgado durante el mismo proceso oral . Se trata del homicidio de Agustín Díaz , ocurrido el 23 de agosto de 2023 en el interior del boliche Grugg , ubicado sobre la avenida Luro al 5600, en Laferrere .

Carlos Coronel Carlos Coronel fue asesinado por motochorros en la Ruta Nacional 3.

En cambio, respecto de Natale, el jurado concluyó que su participación fue distinta y lo declaró partícipe primario del delito de robo calificado con homicidio resultante, al considerar probado únicamente que intervino en el ataque contra Coronel.

El crimen de Carlos Coronel

Carlos Coronel fue asesinado el 16 de septiembre de 2023 cuando circulaba en motocicleta por Ruta 3, cuando se dirigía a participar de un encuentro organizado por el grupo Celtas Argentina Motociclistas, comunidad de la que formaba parte desde hacía seis años.

Según la acusación fiscal, la vìctima fue interceptada por una banda de delincuentes integrada por Gómez, Natale. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, los atacantes intentaron robarle la moto y durante el asalto, uno de los malvivientes le disparó en el tórax y le provocó heridas mortales. Tras concretar el ataque, escaparon llevándose el vehículo.

El expediente analizado durante el debate oral incluyó además otros episodios atribuidos a la misma banda. En total se juzgaron cinco hechos delictivos: tres robos y dos homicidios calificados.