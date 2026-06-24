Piden prisión perpetua para uno de los asesinos de Carlos Coronel y ocho años para su cómplice

El fiscal de La Matanza Sergió Alejandro Antín pidió prisión perpetua para Gabriel Gómez y ocho años de cárcel para Alexis Natale , los dos acusados declarados culpables del crimen de Carlos Coronel , el vecino de Banfield asesinado por motochorros durante un robo en Isidro Casanova septiembre de 2023.

El planteo fue realizado durante la audiencia de cesura del juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza, luego de que un jurado popular determinara la responsabilidad penal de ambos imputados por los hechos que se les atribuyen.

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En el caso de Gómez, la defensa basó su alegato en la "inconstitucionalidad" del pedido de pena máxima para su defendido, mientras que el abogado de Natale solicitó el "minimo de pena por su participación secundaria, al ser considerado cómplice del autor material del asesinato.

Antes de dar por finalizada la audiencia virtual, el tribunal llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 29 de junio a las 14 horas, fecha en la que se dará la lectura de la sentencia contra los dos imputados en el caso del motoquero asesinado .

Carlos Coronel Carlos Coronel fue asesinado cuando se dirigía a un encuentro de motociclistas.

El crimen de Carlos Coronel

Carlos Coronel fue asesinado el 16 de septiembre de 2023 cuando circulaba en motocicleta por Ruta 3, cuando se dirigía a participar de un encuentro organizado por el grupo Celtas Argentina Motociclistas, comunidad de la que formaba parte desde hacía seis años.

Según la acusación fiscal, la vìctima fue interceptada por una banda de delincuentes integrada por Gómez, Natale. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, los atacantes intentaron robarle la moto y durante el asalto, uno de los malvivientes le disparó en el tórax y le provocó heridas mortales. Tras concretar el ataque, escaparon llevándose el vehículo.

El expediente analizado durante el debate oral incluyó además otros episodios atribuidos a la misma banda. En total se juzgaron cinco hechos delictivos: tres robos y dos homicidios calificados.