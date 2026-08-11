martes 11 de agosto de 2026
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11 de agosto de 2026
Filicidio.

Citaron a declarar a la madre de Nahuel Godoy, el nene asesinado por su padre

La fiscal Marcela Juan busca reconstruir las circunstancias que rodearon el crimen. La madre de la víctima reclama justicia por el menor asesinado en Calzada.

Nahuel Godoy tenía 12 años y diagnóstico de autismo.

Nahuel Godoy tenía 12 años y diagnóstico de autismo.

La convocatoria representa un avance importante dentro del expediente, ya que la UFI 16 de Lomas de Zamora busca incorporar el testimonio de la madre de la víctima para profundizar la reconstrucción de los hechos y determinar qué ocurrió antes del asesinato.

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Según pudo averiguar La Unión, la mujer deberá presentarse ante la representante del Ministerio Público Fiscal para brindar su testimonio y aportar aquellos elementos que puedan resultar relevantes para el avance de la causa.

La declaración de la madre de Nahuel se produce mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para establecer con precisión las circunstancias que rodearon la muerte del menor y avanzar sobre las distintas hipótesis que forman parte del expediente.

El asesino de Nahuel Godoy se entreg&oacute; en Lomas de Zamora.

El asesino de Nahuel Godoy se entregó en Lomas de Zamora.

El testimonio podría aportar información sobre el contexto previo al crimen, los vínculos familiares y aquellos hechos que puedan resultar de interés para la investigación que lleva adelante la fiscal Marcela Juan.

El crimen de Nahuel Godoy

El caso generó una fuerte conmoción en Rafael Calzada y también derivó en una movilización para reclamar justicia por Nahuel y visibilizar la problemática de la violencia vicaria.

Mientras tanto, el padre del niño permanece detenido y la Justicia continúa con las medidas destinadas a esclarecer completamente el crimen, luego de haberse entregado en la Comisaría 1º de Lomas de Zamora.

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