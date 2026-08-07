Crimen de Fernando Pérez Algaba: la defensa de los asesinos pidió anular la condena

La defensa de Maximiliano Pilepich , Matías Gil y Nahuel Sebastián Vargas , declarados culpables del crimen de Fernando Pérez Algaba , pidieron la nulidad del veredicto dictado por el jurado popular, al considerar que el juicio se basó en "prueba contradictoria".

El planteo se conoció el miércoles pasado, jornada en la que la fiscal de Lomas de Zamora , Marcela Dimundo , solicitó que a los tres se les aplique la pena de prisión perpetua .

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Los pedidos se realizaron en la audiencia de cesura, la instancia que se lleva a cabo después de los juicios por jurados para definir la pena de quienes fueron declarados culpables.

Según pudo averiguar La Unión , el juez Juan María Rial , del Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas, escuchó los argumentos de la defensa y de la fiscalía, pero no resolvió de inmediato el pedido de nulidad. La pena se conocerá el próximo 11 de agosto.

Nahuel Vargas junto a los otros asesinos de Fernando Pérez Algaba.

El jurado ya había declarado culpables a los tres acusados por "homicidio en concurso premeditado de dos o más personas, por codicia y por arma de fuego", delito que prevé una condena de prisión perpetua.

Cómo fue el crimen de Fernando Pérez Algaba

Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de General Rodríguez, adonde había ido a cobrar una deuda que Pilepich tenía con él, según la acusación.

El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyo de Ingeniero Budge. Parte del cadáver fue hallada dentro de una valija.

Una joven trans había sido imputada en un primer momento porque la maleta le pertenecía, pero finalmente fue sobreseída y no irá a juicio. Para los investigadores, Vargas y Pilepich fueron los encargados de ejecutar el homicidio, mientras otras personas colaboraron con el plan. La hipótesis principal es que lo mataron para no pagarle una deuda de 50 mil dólares.

Los otros imputados que seran llevados a juicio

En la causa por el crimen de "Lechuga" Pérez Algaba hay otros imputados que optaron por un debate común. Se trata de Flavia Bomrad, Luis Contreras, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Blanca Gladys Cristaldo, esta última sospechada de encubrimiento. Algunos de ellos evalúan un juicio abreviado.