miércoles 05 de agosto de 2026
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5 de agosto de 2026
Triste aniversario.

Mamá de Joaquín Ruffo, a un año del crimen: "Me duele no haber sido oída cuando pedí ayuda"

Natalia Ciak remarcó que atraviesa "un dolor interminable" por el asesinato de su hijo. Pidió que la apoyen para impulsar la ley contra la violencia vicaria.

Natalia Ciak junto a su hijo, Joaquín Ruffo.

Natalia Ciak junto a su hijo, Joaquín Ruffo.

Todo cambió en la vida de Natalia Ciak desde aquel trágico 5 de agosto de 2025. Su exmarido, Alejandro Ruffo, el mismo que la hostigó durante tiempo y que construyó un vínculo tóxico y violento, terminó matando a su hijo Joaquín para vengarse de ella. Él mismo lo confesó.

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A Natalia le tocó luchar muchísimo. Primero, para que avance la causa contra el asesino. Luego, tras el suicidio del imputado en la cárcel, la madre de Joaquín se involucró de lleno en el proyecto de ley contra la violencia vicaria, delito que le pone nombre al aberrante hecho que le tocó vivir.

El dolor de Natalia, la mamá de Joaquín Ruffo

“No pasa por no querer ir. Pasé dos días en cama sin salir. Me cuesta respirar. Me duele todo el cuerpo porque es un dolor inmenso, interminable. Es mi hijo”, afirmó Natalia en diálogo con La Unión, dejando en claro el motivo de su ausencia esta tarde.

Además del recuerdo y la ausencia de su hijo, la madre de Joaquín se angustia al repasar el terrible hostigamiento que vivió con su pareja y cómo nadie pudo darle una solución. “Me duele no haber sido oída cuando pedí ayuda. Ser tildada de loca o nerviosa. No soportaba, sobrevivía día a día a agresiones diarias por todos los medios. No estamos locas. Son patrones que se repiten y necesitamos ser oídos, leídas. Son nuestros hijos e hijas”, enfatizó.

Convocatoria a un año del crimen de Joaquín Ruffo, el nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora.

Convocatoria a un año del crimen de Joaquín Ruffo, el nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora.

La violencia vicaria se produce cuando alguien utiliza a sus hijos para provocar daño a la madre. Incluye manipulación, amenazas, obstaculización del vínculo, separación forzada y también violencia física contra los niños. Para Natalia es muy importante que se apruebe la ley contra este tipo de situaciones.

La convocatoria de esta tarde apunta a replicarse en las plazas frente a las legislaturas de todas las provincias y que se sumen todos los ciudadanos, colectivos y agrupaciones que quieran ir para apoyar la ley. Por el inmenso dolor que atraviesa, Natalia no podrá asistir, pero espera que la gente la apoye en esta lucha.

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