El exBanfield Giuliano Galoppo fue inhabilitado por la FIFA: el motivo

El volante Giuliano Galoppo , marginado del plantel profesional de River para este semestre, fue inhabilitado por la FIFA y en el transcurso de un mes deberá pagar una importante suma de dinero. El ex Banfield no atraviesa un buen momento futbolístico y ahora se le suma este problema legal.

La casa madre del fútbol mundial llegó a esta instancia a causa de una deuda que el jugador mantiene con su exrepresentante Leandro Escudero, quien presentó una demanda luego del traspaso de Banfield a San Pablo, de Brasil, a mediados de 2022, que se cerró en aproximadamente US$8 millones.

Cronograma. Banfield y Lanús con días y horarios confirmados para las próximas fechas del Clausura

Giuliano Galoppo no podrá volver a jugar de manera oficial por el transcurso de seis meses, al menos que abone lo fijado por el TAS en su comunicado.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana, condenó el año pasado al futbolista a abonarle una cifra aproximada de US$500 mil y $4.387.000 a Leandro Escudero. La primera advertencia fue en febrero pasado y se mantenía en suspenso, que se concretó en las últimas horas. Además, a Giuliano Galoppo se le incluyó una multa por 5mil francos suizos (US$6.170).

Caso Giuliano Galoppo: comunicado de FIFA.

El conflicto tuvo su origen en 2022, con la transferencia de Banfield a San Pablo. Giuliano Galoppo rompió injustificada y unilateralmente el contrato que mantenía con Leandro Escudero, omitiendo las comisiones que le correspondían al agente por su traspaso al fútbol brasilero.

El mediocampista tenía contrato vigente con Escudero, pero optó por cambiar de representación. Al firmar en el Tricolor Paulista a través de otro mánager, no le pagó a su ex el dinero que le correspondía por contrato sobre el monto de ese traspaso en casi ocho millones de la moneda estadounidense.

La operación hizo historia en el fútbol sudamericano al ser la primera transferencia abonada parcialmente en criptomonedas a través de la plataforma Bitso.

Su estadía en River

En enero de 2025, River logró el préstamo desde San Pablo, donde en 60 partidos marcó 10 goles, con cuatro asistencias. A fines de ese año, desde Núñez se acordó adquirir el 50% del pase del exBanfield a cambio del 60% de Enzo Díaz y Gonzalo Tapia, exfutbolistas del Millonario a préstamo en el club paulista.

Giuliano Galoppo debutó con la camiseta de Banfield.

Con contrato hasta diciembre de 2028, Giuliano Galoppo se encuentra actualmente separado del equipo por decisión de la dirigencia junto a otros jugadores y, por este conflicto, no puede ser negociado a otra institución. En River totalizó 48 encuentros, ocho goles y una asistencia.

Su último partido fue el 20 de mayo, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Red Bull Bragantino, en el estadio Monumental.

Previamente, durante su estadía en Banfield, fue una de las figuras del plantel que llegó a la final de la Copa Diego Armando Maradona. En el Taladro, donde debutó en 2018, jugó 86 partidos, anotó 21 goles y dio tres asistencias.