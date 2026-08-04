Ordenaron el traslado a Buenos Aires del vecino de Fiorito detenido en Entre Ríos

La familia de Adrián Gauna , el vecino de Villa Fiorito detenido en Entre Ríos tras haber sido acusado de trasladar una encomienda que contenía droga, sería trasladado a Buenos Aires para seguir detenido, por pedido de su familia.

"Nos dijeron que lo van a trasladar entre lunes o martes", contó Lorena , hermana del hombre, en diálogo con La Unión sobre la medida que reclaman desde el principio del caso .

Insisten en su inocencia. La familia del vecino de Fiorito detenido en Entre Ríos pide el peritaje de su celular

Desde que trascendió la detención, los familiares de Gauna sostienen que fue utilizado por otra persona y que desconocía el contenido del paquete que fue a retirar. En ese sentido, Lorena había reclamado en reiteradas oportunidades que se investigara el vínculo con quienes, según ella, lo habrían enviado a buscar la encomienda.

"Él no puede estar en un penal, porque tiene esquizofrenia y no está en su sano juicio", explicó la mujer a este medio durante una entrevista brindada días atrás.

Adrián Gonzalo Gauna sigue detenido en Entre Ríos.

Detenido en Entre Ríos

La mujer reiteró que su hermano, quien padece esquizofrenia y se encuentra bajo tratamiento médico, fue utilizado por otra persona. "Lo mandaron a buscar una encomienda, pero era droga. Le hicieron una cama", había denunciado anteriormente, y acusó a otro de sus hermanos como el verdadero culpable.

Además, aseguraron que una pericia sobre el teléfono celular del acusado podría demostrar su inocencia. Según explicaron, consideran que las conversaciones almacenadas en el celular permitirían reconstruir cómo fue convocado para retirar la encomienda y quién sería el verdadero responsable de la maniobra.