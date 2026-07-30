viernes 31 de julio de 2026
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30 de julio de 2026
Desesperados.

La familia del vecino de Fiorito detenido en Entre Ríos pide su traslado a Lomas de Zamora

Mientras la investigación sigue su curso, los familiares mantienen la inocencia de Gauna y redoblan el reclamo para que sea contempleda su salud mental.

Adrián Gonzalo Gauna sigue detenido en Entre Ríos.

Adrián Gonzalo Gauna sigue detenido en Entre Ríos.

La familia de Adrián Gonzalo Gauna, el vecino de Villa Fiorito detenido en Paraná, Entre Ríos, insiste con el pedido para que sea trasladado a Lomas de Zamora mientras continúa la investigación por la causa en la que está imputado tras retirar una encomienda que contenía droga.

"Él no puede estar en un penal, porque tiene esquizofrenia y no está en su sano juicio", explicó a La Unión Lorena, hermana del acusado, quien manifestó su preocupación por el estado de salud de Adrián y remarcó que su condición psiquiátrica es incompatible con el alojamiento en un establecimiento penitenciario común.

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Según explicó a este medio, el principal objetivo de la familia es lograr el traslado de Adrián a Lomas para poder acompañarlo más de cerca y garantizar que reciba el tratamiento médico que necesita.

Adrián Gonzalo Gauna sigue detenido en Entre Ríos.

Adrián Gonzalo Gauna sigue detenido en Entre Ríos.

El pedido de traslado a Lomas de Zamora

En las entrevistas anteriores con este medio, la familia había solicitado además el peritaje del teléfono celular secuestrado al detenido, al considerar que esa prueba podría aportar elementos para identificar a la persona que, según sostienen, lo envió a retirar la encomienda.

Mientras la investigación judicial sigue su curso en Entre Ríos, los familiares mantienen su postura sobre la inocencia de Gauna y redoblan el reclamo para que la Justicia contemple su estado de salud mental al momento de resolver su situación procesal y las condiciones de su detención.

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