Activan en Lomas de Zamora la campaña "Rotary Argentina por Venezuela" para colaborar tras el fatal terremoto

Desde Lomas se suman a la campaña internacional de los socios rotarios en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Con el objetivo de juntar más fondos que lleguen a Venezuela tras el fatal terremoto que sufrieron hace un poco más de un mes, los socios rotarios de Lomas se sumaron a la iniciativa internacional que engloba a tres países: Argentina, Paraguay y Uruguay. Todo lo recaudado es entregado de inmediato a las comunidades afectadas.

Bajo la campaña "Rotary Argentina por Venezuela" invitan a toda la comunidad a sumarse a través de un aporte solidario que se transformará en ayuda concreta para quienes más lo necesitan. Con el objetivo de acortar cualquier distancia, los socios rotarios se unieron desde todos los puntos del país para sumar colaboración a la causa.

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Alejandro Klimiuk que es uno de los socios del Club Rotary Lomas Este comentó: "Estamos trabajando sobre la necesidad que tiene el país hermano venezolano. Trabajamos conjuntamente con Uruguay y Paraguay. Estamos en contacto con clubes rotario de Venezuela que son quienes nos indican las necesidades urgentes".

Según explicaron, todo lo que se junta es transformado en insumos que luego son trasladados a Venezuela. "Se compran los materiales o las necesidades que tengan con prioridad para poder enviar lo antes posible", especificó el socio rotario de Lomas Este.

Todos los fondos recaudados permiten adquirir insumos para atender la emergencia y desde cada país son entregados a los socios rotarios en Venezuela que son los encargados de hacer llegar las donaciones. "Nosotros trabajamos en la difusión y en la compra de las necesidades para aportar esa ayuda que tanto se requiere", aclaró Alejandro que es director de Proyecto del Rotary Lomas Este.

Gracias a la coordinación del trabajo entre todos los rotarios garantiza no sólo que las donaciones lleguen a las comunidades afectadas, también es un trabajo confiable, transparente y respaldado por la red internacional del Rotary, aclararon.

La solidaridad siempre presente en los valores rotarios

Rotary es una red mundial de personas que creen que el servicio puede transformar realidades. Por eso, desde hace más de 120 años que los rotarios impulsan proyectos que promueven la salud, la educación, el acceso al agua potable, el desarrollo de las comunidades y la respuesta ante las situaciones de emergencia en todo el mundo.

Es importante tener en cuenta que la campaña es abierta a toda la comunidad y no es sólo para los socios del rotary. Por eso, convocan a cada persona, empresa o institución a ser parte de dicha cadena solidaria e internacional que ayuda a transformar una donación aunque sea mínima en asistencia concreta.

"Como referente de Lomas es un honor poder colaborar junto a los rotarios de otros países desde esta acción humanitaria para nuestros hermanos venezolanos", afirmó el lomense.

Como se puede ayudar

La forma de colaborar es muy fácil ya que a través del alias: ARG.X.VENEZUELA se podrá donar el monto que cada personas pueda y quiera. La cuenta está a nombre de Asociación Civil Dist. Rotario 4895, CUIT: 30-69662799-8

Una vez realizada la transferencia, se solicita enviar el comprobante por WhatsApp al siguiente número: 2227691017 para registrar el aporte y es importante tener en cuenta que cada donación, sin importar su monto, "representa una oportunidad para acercar ayuda allí donde hoy más se necesita", destacaron.

La campaña tiene como lema central que "cuando las personas se unen para servir, la solidaridad se convierte en acción". Ante cualquier duda, los vecinos pueden consultar a los clubes rotarios de la zona que ellos accederán a responder cada una de las dudas o a brindar la información que requieran.

Desde la cuenta @rotarylomaseste aseguraron que la campaña "Rotary Argentina por Venezuela" es una red que transforma ayuda en acción.