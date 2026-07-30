Realizarán una exposición de autos clásicos con "La Scaloneta" como gran protagonista en Lomas

Este sábado desde las 16 habrá una exhibición de autos clásicos en Mundo Petra.

Los fanáticos de los autos clásicos tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de una jornada del Club Citroneros de Lomas de Zamora desde las 16 en la cafetería el Mundo Petra, ubicada en Rodríguez 603, en Parque Barón. Entre los modelos destacados estará un Citroën de 1962 intervenido en homenaje a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

La muestra reunirá a vehículos históricos pertenecientes de la agrupación, fundada en 2004 y que actualmente cuenta con más de 100 socios apasionados por los modelos Citroën. Walter Patrón, presidente del Club Citroneros de Lomas de Zamora, contó que pasó por la cafetería para hablar por teléfono y charlando le propuso hacer un encuentro de autos en Mundo Petra y luego lo propuso en el club.

El atractivo principal será "La Scaloneta", un auto Citroën 2 cv de 1962. El auto en honor a la Selección es un vecino de Lomas de Zamora Uno de los grandes atractivos será "La Scaloneta", un Citroën de 1962 ploteado con los colores de la bandera argentina y en el capo la selección. El vehículo con 64 años pertenece a Walter Patrón, uruguayo que vino a argentina en 1975, vecino de Banfield. “Cuando Argentina le ganó a Inglaterra fuimos a festejar con mi hijo a Banfield. La gente de la seguridad nos dejó pasar, dejamos el auto sobre Alsina y todos se acercaban a sacarse fotos y filmarlo. Fue una locura”, recordó.

Además de ser el creador del auto homenaje, Walter es uno de los impulsores del club y destaca el crecimiento que tuvo la agrupación desde su nacimiento. "Yo conté hasta el encuentro número 100 del club. Después no conté más, así que imaginate si habremos andado y visitado pueblos y lugares con el club”, expresó.

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