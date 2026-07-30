Fingió el robo de su auto para cobrar el seguro en Lomas: cómo lo descubrieron.

El hombre fue detenido tras la falsa denuncia en Lomas de Zamora.

Un hombre de 48 años fue detenido en Lomas de Zamora , Denuncia falsa del robo de su auto , tras ser descubierto por la Policía en medio de una maniobra para cobrar el dinero de la indemnización del seguro.

Fuentes policiales informaron a La Unión que todo comenzó el domingo pasado, cuando el vecino se presentó en la Comisaría 1º, y denunció que delincuentes le habían hurtado su Peugeot 206, mientras permanecía estacionado sobre las calles Santa Fe y Garona .

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Según su relato, dejó el vehículo en ese lugar y, al regresar horas más tarde, descubrió que había desaparecido. Sin embargo, las primeras inconsistencias surgieron cuando los investigadores le solicitaron las llaves del automóvil y el denunciante exhibió una copia que no correspondía a la original.

Ante esa situación, personal del Grupo Táctico Operativo inició tareas investigativas y analizó las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes confirmaron que el supuesto robo nunca existió.

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Confesó la falsa denuncia por robo

Frente a las pruebas reunidas, el propietario se quebró y confesó que había inventado el hecho con la intención de cobrar el dinero del seguro del vehículo.

La causa quedó en manos de la UFI 18 de Lomas de Zamora, que dispuso las actuaciones correspondientes por el delito de falsa denuncia.