La contundente campaña de Talleres de Escalada que lo llevó a mirar a todos desde arriba en la Primera B

El torneo de la Primera B Metropolitana vibra al rojo vivo. Tras disputarse la vigesimoséptima jornada, Talleres de Escalada dio el zarpazo definitivo fuera de casa y se coronó como el nuevo y flamante puntero en solitario del campeonato de la tercera categoría del fútbol argentino.

El andar del Tallarín viene en franca levantada. El equipo dirigido por Lucas Licht reafirmó su gran presente el pasado fin de semana al derrotar con autoridad a Deportivo Laferrere en condición de visitante. Los tantos de Isaias Ciavarelli y Claudio Mosca sirvieron tanto para cortar un invicto de ocho partidos del dueño de casa como para depositar al conjunto de Escalada directamente en la cumbre. Esta victoria se suma al valioso triunfo obtenido de local frente a Brown de Adrogué, confirmando una solidez defensiva que hoy es marca registrada.

Puntos de oro. Talleres le ganó de visitante a Laferrere y es el nuevo puntero de la Primera B

Con un récord de 15 victorias, 7 empates y apenas 5 caídas en 27 partidos jugados, el Albirrojo se destaca por poseer una de las vallas menos vencidas de la competición, habiendo concedido solamente 13 goles.

A falta de quince fechas para la culminación del certamen regular, el pelotón de arriba no da tregua. La consistencia de Talleres de Escalada le permite marcar el paso en una tabla de posiciones sumamente ajustada.

El conjunto de Escalada se subió a la cima en las posiciones, tras superar a Deportivo Laferrere, pero aprovechó las igualdades de Arsenal de Sarandí ante Deportivo Armenio y de Excursionistas ante Flandria, respectivamente. De esta manera, superó a ambos por una unidad y mira a todos desde arriba por primera vez en el campeonato.

Los dirigidos por Lucas Licht buscan afianzarse en la cima de la tabla. El gran momento del equipo se explica en la solidez defensiva y el oportunismo en ataque. Desde las atajadas de Mauro Casoli en el arco, pasando por la solidez de Nicolás Malvacio en defensa, sumado al aporte de Pablo Cortizo y el despliegue de Fernando Enrique en mitad de cancha como la capacidad goleadora de Mateo Muñoz, Isaias Ciavarelli y Claudio Mosca en ofensiva. Un equipo construido de atrás para adelante. Con 31 goles a favor y 13 en contra es uno de los equipos más equilibrados de la categoría.

Talleres de Escalada se anima a soñar en la Primera B.

Lo que viene para Talleres de Escalada en la Primera B

El flamante líder deberá defender su posición de privilegio el próximo sábado cuando reciba en el estadio Pablo Comelli a Ituzaingó por la fecha número 28. La ilusión del barrio está en marcha y el sueño del retorno a la Primera Nacional pisa cada vez más fuerte.

De todos modos, Talleres de Escalada deberá afirmarse como líder y saber que el título estará en juego con competidores de la talla de Arsenal de Sarandí, Excursionistas y Camioneros, entre los principales aspirantes al ascenso. Luego del choque ante Ituzaingó, para el Albirrojo se vendrá un duelo importante ante los del Viaducto en lo que promete ser una final anticipada.

El equipo recibió apenas 13 goles en 27 encuentros, convirtiéndose en la valla menos vencida del torneo. Además, una constante en partidos cerrados fue la capacidad de destrabar resultados en el tramo final, como ocurrió frente a Brown de Adrogué o Villa San Carlos. Sin dudas, el liderazgo de su entrenador Lucas Licht fue lo que provocó que el equipo llegue hasta la cima en la tabla de posiciones y siga alimentando el sueño del ascenso.