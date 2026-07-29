Lomas: Federico Otermín y Axel Kicillof inauguraron una Base UTOI con 100 nuevos efectivos.

El gobernador Axel Kicillof y el intendente Federico Otermín inauguraron la nueva sede de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en Lomas de Zamora , que consta de 100 nuevos efectivos, nuevos móviles y equipamiento policial de última generación. Además la Provincia entregó 2 ambulancias para el sistema de emergencias local.

Durante la presentación, Otermín destacó el impacto de la inversión y el valor de la tranquilidad comunitaria: "Hablamos de la idea de la comunidad y de la felicidad de nuestra gente, y no se puede ser feliz si no se está tranquilo. La seguridad es un asunto primordial y así lo entiende nuestro Gobernador con esta inversión histórica para Lomas de Zamora. Es fundamental que nuestros vecinos puedan ir a trabajar o esperar el colectivo en paz, sin temer que nadie les arrebate lo que les corresponde", afirmó.

Otermín puso en valor el esfuerzo y la vocación de la policía provincial y resaltó la decisión política de sostener los recursos: "La seguridad no se hace solo con el pico, se hace con recursos concretos. Mientras hay un Gobierno nacional que con absoluta indiferencia deserta de todas sus responsabilidades, hay un Gobierno provincial que, contra viento y marea, invierte para que nuestra gente viva mejor. Estas camionetas, las motos y este equipamiento no se compraron con discursos, sino con decisiones de inversión reales", enfatizó.

En ese sentido, el jefe comunal repasó los avances en tecnología e infraestructura para el distrito, destacando el financiamiento a través del Banco Provincia para la renovación integral del sistema de seguridad local con cámaras de última generación e inteligencia artificial. Asimismo, resaltó la participación de las instituciones locales a través de los foros vecinales, los concejales y el Consejo de Seguridad junto a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ): "No tenemos ninguna antiojera ideológica en seguridad. Todo el que quiera trabajar es bienvenido, porque la seguridad requiere responsabilidad y no dirigentes miserables que buscan un voto a partir de la angustia o el dolor de las familias", señaló.

Del acto también participaron la ministra de Ambiente provincial, Daniela Vilar; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y de Salud, Nicolás Kreplak a quien Otermín le agradeció especialmente por la entrega de dos nuevas ambulancias para el Sistema de Emergencias de la Comunidad (SEC) de Lomas.

El trabajo del Municipio y la Provincia en Lomas

El jefe comunal lomense envió un mensaje de apoyo directo a los agentes de la nueva base y convocó a todos los poderes a comprometerse con la seguridad ciudadana: "Agradecemos profundamente a cada policía y a sus familias por arriesgar la vida todos los días por la tranquilidad de nuestro pueblo. Pero en esto todos tienen que aportar, también el Poder Judicial, para que las cosas funcionen y no tengamos la puerta giratoria. Desde este Municipio y este Gobierno de la Comunidad van a encontrar un Intendente a disposición para acompañar cada paso que den en favor de las familias de Lomas de Zamora", concluyó.

Durante su discurso de cierre del acto, el gobernador Axel Kicillof recordó la billonaria deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires, y pidió que “que termine de una vez por todas con los discursos marketineros y ponga los recursos que le robó a la Provincia. Después hablen lo que quieran, pero primero que le devuelvan a los 17 millones de bonaerenses los recursos que se llevaron, que hoy contribuirían a esta transformación profunda que estamos dando a la Policía”.

Axel Kicillof recordó la billonaria deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires.

Por último, el mandatario provincial destacó la labor de la ministra Vilar al frente de la cartera ambiental, y sostuvo que muchos de los programas que se están implementando a nivel provincial comenzaron en Lomas. Axel también agradeció la colaboración del Gobierno de la Comunidad de Lomas para la puesta en marcha de la Base UTOI y destacó las palabras de Otermín: "Como decía Fede, no tenemos que resignarnos ni acostumbrarnos. Argentina tiene recursos, universidades, científicos y un pueblo de trabajo y sacrificio. Lo que nos toca ahora es exigir trabajo, producción, educación y dignidad para la Provincia y para el país. Muchísimas gracias, felicitaciones y a no bajar los brazos.", finalizó Kicillof.