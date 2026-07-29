El amoroso posteo de Ian Lucas junto a su novia en una fecha muy especial

Luego de escandaloso romance con Evangelina Anderson , el banfileño Ian lucas se muestra muy feliz junto a la modelo Renata Mónaco . La pareja blanqueó la relación durante el Mundial 2026, cuando el influencer estaba cubriendo el evento deportivo para Telefe.

El campeón de la última edición de MasterChef Celebrity sorprendió a sus seis millones de seguidores de Instagram con un nuevo gesto romántico para celebrar un mes más de relación con su novia.

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A través de sus historias, Ian Lucas publicó una imagen en la que se lo puede ver junto a Renata Mónaco , en una escena muy romántica entre ambos.

Junto a la tierna postal, Ian Lucas escribió una breve pero contundente dedicatoria: "1+", acompañada por un emoji de corazón blanco. Luego, completó el mensaje con una declaración de amor hacia la influencer: "Te amo".

El posteo de Ian Lucas.

La confirmación del romance

El romance fue confirmado oficialmente hace aproximadamente un mes, cuando Ian Lucas se encontraba en los Estados Unidos participando de Por el mundo mundial, el ciclo de Telefe conducido por Marley, mientras realizaba la cobertura del Mundial 2026.

La presentación pública de la pareja ocurrió luego del partido de la Selección Argentina frente a Jordania. En aquella oportunidad, ambos se mostraron juntos junto a Milenka Wiebe, la hija de Marley.