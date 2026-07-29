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29 de julio de 2026
¡Ups!

El zarpado chiste que Lali Espósito le mandó a Pedro Rosemblat: "¿Sabés cómo te dicen a vos?"

Lali Espósito le mandó un audio en vivo, en Gelatina, a Pedro Rosemblat y la picante ocurrencia se hizo viral en las redes sociales.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito.
Pedro Rosemblat y Lali Espósito.

Lali Espósito volvió a hacer de las suyas con una intervención inesperada en Gelatina durante el programa de streaming que conduce su novio, Pedro Rosemblat. El picante y ocurrente chiste de la banfileña se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

La cantante envió un audio al aire con un chiste que desató las carcajadas de todos en el estudio y dejó a Pedro Rosemblat completamente estupefacto.

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Todo comenzó cuando Pedro Rosemblat anticipó la sorpresa que había preparado Lali Esposito, pero todo terminó siendo más gracioso de lo esperado.

“Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar. Así que, si te animás, mandá un audio. Aparte, agresivo”, comentó entre risas.

El picante chiste de Lali Espósito

Segundos después reprodujeron el mensaje de Lali Espósito, que fue directo al remate. “¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock Nacional”, comenzó el chiste y el remate fue letal: “¡Veinte años sin Pappo!” .

Como era de prever, la zarpada ocurrencia, en una evidente relación con una parte de la anatomía femenina, provocó una explosión de risas en el estudio de Gelatina.

De todos modos, Pedro Rosemblat no pudo disimular su mezcla de sorpresa y vergüenza por el zarpado remate de Lali Espósito.

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