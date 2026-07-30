La escritora lomense Adriana Prado lanzó su primer libro

“Crecí y aprendí a amar a Lomas de Zamora a partir de 7 de noviembre de 1967. Disfruto de cantar y reunirme con amigos y compartir en familia. Soy una soñadora innata que no sabe lo que es rendirse”, de esa forma se presenta la escritora Adriana Prado.

La lomense Adriana Prado lanzó el libro “¿Hacia dónde van los corazones rotos?”. Se trata de su “ópera prima”, que en sus páginas contiene “poemas de amor, desventuras y dos cuentos”.

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“Lucho contra viento y marea aunque eso implique que muchas veces me hayan roto el corazón”, asegura la escritora sobre su vida, que se reflejada en su obra.

Adriana Prado escribe desde muy chica y su primer poema data de cuando tenía 10 años, que fue concedido ante la tristeza por la partida de su abuela. Nunca detuvo su marcha y actualmente es parte de la Sociedad de Escritores de Lomas de Zamora.

La obra de la escritora lomense estará disponible en la Feria del Libro de Lomas de Zamora que se realizará este viernes en la Plaza Grigera.

El libro se lanzó en plena pandemia y tuvo una muy buena aceptación de los lectores. Luego se volvió a publicar y actualmente va por su tercera edición.

El libro de la escritora.

La vida y la obra de la escritora lomense

Adriana Prado se autodefine como “resilente”, luego de superar momentos difíciles en su vida. “Una de las mejores cosas de mi vida fue escribir este libro, fue como una catarsis”, le cuenta la escritora a La Unión.

Su historia de ida es muy fuerte: tuvo un accidente cerebrovascular (ACV), estuvo en terapia intensiva al borde de la muerte y hoy está en pleno proceso de recuperación y con nuevos planes para el futuro.

“Fui viuda a los 26, no estaba casada porque todavía no existía el Matrimonio Igualitario, pero me hubiera casado. Recibí maltratos de todos los colores, tuvo una pareja que me arruinó la vida. También sufrí maltratos de un hermano 11 años mayor”, cierra.