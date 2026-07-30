jueves 30 de julio de 2026
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30 de julio de 2026
Detenido.

Lomas de Zamora: cayó un "punga" con diez teléfonos robados en la estación del Tren Roca

El sospechoso fue detenido luego de que un pasajero denunciara el robo de su teléfono en medio de una multitud en la estación del Tren Roca.

Los celulares robados en Lomas de Zamora fueron recuperados.

Los celulares robados en Lomas de Zamora fueron recuperados.

Un joven de 23 años fue detenido, acusado de robar un celular en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Lomas de Zamora. Al momento de ser interceptado por la Policía, llevaba una mochila con 10 telefonos, entre ellos el que acababa de ser sustraído a un pasajero.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el procedimiento fue realizado el martes pasado por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1°, que desarrollaban tareas de prevención de delitos bajo la modalidad "punga" en la zona de la estación.

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Según consta en el reporte oficial, un hombre de 26 años alertó a los uniformados luego de advertir que, mientras transitaba por las escaleras del ferrocarril y aprovechando la aglomeración de personas, un delincuente le había sacado el celular del bolsillo para escapar rápidamente.

A partir de la descripción aportada por la víctima, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizar y aprehender al sospechoso a pocas cuadras del lugar.

El acusado detenido en la Comisaría de Lomas de Zamora.

El acusado detenido en la Comisaría de Lomas de Zamora.

Robos en el Tren Roca

Durante la requisa encontraron diez dispositivos móviles en el interior de su mochila. Entre ellos estaba un Samsung S25 perteneciente al denunciante, mientras que el acusado no pudo acreditar el origen de los otros nueve aparatos, por lo que también fueron secuestrados para establecer si provienen de otros hechos delictivos.

La causa fue caratulada como "hurtos reiterados" y "hurto en grado de tentativa", con intervención de la UFI 1 de Lomas de Zamora, que continuará con la investigación para identificar a los propietarios de los teléfonos recuperados.

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