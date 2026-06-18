Se restablece el servicio del tren Roca tras el caos de las primeras horas

Demoraciones y cancelaciones en la Línea Roca.

Una falla en el sistema de alimentación eléctrica en Plaza Constitución provocó este jueves demoras, cancelaciones y servicios limitados en cinco ramales del tren Roca. Según informó Trenes Argentinos, el servicio empezó a normalizarse desde las 10.30.

Como consecuencia de una falla técnica de catenaria, el sistema encargado de suministrar energía eléctrica a las formaciones, durante las primeras horas de la mañana los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes circularon con recorridos limitados y no arribaron hasta Constitución.

El resto de los ramales del tren Roca, también afectados Además, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley presentan importantes demoras debido a la misma falla técnica y solo llegaban hasta Temperley.

Embed SE RESTABLECE EL SERVICIO DE LA #LÍNEAROCA



Los ramales eléctricos de la línea Roca - Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques vía Temperley y Bosques vía Quilmes- restablecen sus servicios completos con demoras tras la falla técnica de catenaria en Constitución. https://t.co/Akk0VjIZ3h — Trenes Argentinos (@TrenesArg) June 18, 2026

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