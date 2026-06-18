jueves 18 de junio de 2026
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18 de junio de 2026
Complicado.

Se restablece el servicio del tren Roca tras el caos de las primeras horas

Una falla en el sistema de alimentación eléctrica en Plaza Constitución provocó demoras, cancelaciones y servicios limitados en el tren Roca.

Demoraciones y cancelaciones en la Línea Roca.

Demoraciones y cancelaciones en la Línea Roca.

Una falla en el sistema de alimentación eléctrica en Plaza Constitución provocó este jueves demoras, cancelaciones y servicios limitados en cinco ramales del tren Roca. Según informó Trenes Argentinos, el servicio empezó a normalizarse desde las 10.30.

Como consecuencia de una falla técnica de catenaria, el sistema encargado de suministrar energía eléctrica a las formaciones, durante las primeras horas de la mañana los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes circularon con recorridos limitados y no arribaron hasta Constitución.

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Además, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley presentan importantes demoras debido a la misma falla técnica y solo llegaban hasta Temperley.

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