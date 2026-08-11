Confirmado: Banfield recibirá a River Plate con público visitante

Banfield recibirá a River Plate con público visitante.

El partido entre Banfield y River Plate por la fecha 7 del Torneo Clausura se jugará con público de ambos equipos en el estadio Florencio Sola, según confirmó este martes la APREVIDE a través de un comunicado oficial. El encuentro está pactado para el domingo 30 de agosto, desde las 15.

"El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a través de La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) informa que el encuentro entre Banfield y River Plate, a disputarse dentro de dos semanas, por la fecha 7 de la LPF contará con la presencia de público visitante", dice el anuncio.

RIVER VUELVE A LLEVAR VISITANTES



Mediante un comunicado oficial, APREVIDE informó que el duelo por la fecha 7 del Clausura entre Banfield y River se disputará con la presencia del público Millonario en el Florencio Sola.



"El Ministerio de Seguridad de la Provincia de… pic.twitter.com/N0TYwOPCHb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 11, 2026 La dirigencia del Taladro venía trabajando en esta posibilidad hace varios días y hasta el propio presidente Matías Mariotto se refirió a esta cuestión durante una entrevista con Código Banfield. "Desde principio de año veíamos con buenos ojos esta fecha, ya que se puede hacer una diferencia económica. Todo lo recaudado irá para los trabajadores, ojalá podamos pagar la totalidad de un mes con lo recaudado", remarcó el mandatario.

Los hinchas de River se ubicarían en la tribuna cabecera Osvaldo Fani, pero todavía está definida la cantidad de localidades que se pondrá a la venta para este compromiso por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Banfield y otra oportunidad para recaudar Desde que se habilitó el ingreso de público visitante en la provincia de Buenos Aires, Banfield disputó tres partidos con parcialidad de ambos equipos y es hasta el momento el club que más veces lo utilizó. El primer encuentro fue el 11 de octubre de 2025 en un encuentro ante Racing Club, después lo repitió el 22 de enero de 2026 en un compromiso con Huracán y la última vez, también ante la Academia, fue el 14 de febrero de este año. Ahora buscará conseguirlo ante River Plate.

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