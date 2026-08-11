Avanza en Ezpeleta la pavimentación de 37 nuevas cuadras

La pavimentación de 37 cuadras avanza en Ezpeleta, Quilmes , con tres tramos ya terminados. Los trabajos, financiados íntegramente por el Municipio, incluyen calles de hormigón, cordones y obras hidráulicas para mejorar la circulación, el drenaje y el acceso de ambulancias y servicios de recolección en distintos sectores del barrio.

Desde el Municipio señalaron que las tareas en Ezpeleta permitirán mejorar la conectividad y circulación, además de facilitar el ingreso de ambulancias y los recorridos de los servicios de recolección. La eliminación de zanjas también apunta a reducir el estancamiento de agua y mejorar las condiciones sanitarias de la zona.

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La intervención contempla 37 nuevas cuadras de pavimento , de las cuales tres ya fueron finalizadas. Los trabajos se distribuyen en dos sectores de Ezpeleta y están financiados con fondos 100% municipales.

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió los trabajos terminados sobre 402 Bis y mantuvo una reunión con vecinos junto con funcionarios municipales para explicar los alcances del proyecto.

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió los trabajos.

Según informó el Municipio, la obra forma parte del Plan Bianual de Gestión 2025-2027, que establece como objetivo alcanzar 1.600 cuadras asfaltadas. Actualmente, la administración comunal señala que ya fueron ejecutadas 1.300.

Hormigón y mejoras en en Ezpeleta

El proyecto prevé la construcción de pavimento de hormigón simple H-30, con cordones integrales y una base de hormigón H-13. También se ejecutarán sumideros, cañerías, cámaras de inspección y empalmes vinculados al sistema de desagües pluviales.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, explicó que las calles de tierra del sector serán intervenidas con pavimento, cordón cuneta y obras hidráulicas. Además, anticipó una puesta en valor del boulevard de Bernardo de Irigoyen, hasta Smith.