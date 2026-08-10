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10 de agosto de 2026
Economía familiar.

Almirante Brown: dónde hacer las compras con descuentos de hasta 40%

Almirante Brown retoma en agosto el Circuito de Ahorro con mercados, ferias y productos locales en Burzaco, Adrogué y otras localidades.

El Circuito de Ahorro Brown vuelve durante agosto.

El Circuito de Ahorro Brown vuelve durante agosto.

El Circuito de Ahorro Brown vuelve durante agosto a distintos puntos de Almirante Brown, con mercados de cercanía, ferias de productores y Mercados Bonaerenses. La propuesta incluye alimentos y productos locales a precios accesibles, además de descuentos de hasta 40% con Cuenta DNI en el Mercado Multiplicar de Burzaco.

La propuesta busca acercar alimentos y productos elaborados por emprendedores y productores locales directamente a los vecinos.

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Mercados de cercanía en Burzaco y Claypole

El Mercado de Cercanía funcionará en la estación de Burzaco, ubicada en Ricardo Rojas y Pellegrini, los martes 4, 11, 18 y 25 de agosto, de 9 a 14.

En Claypole, estará en la estación situada en avenida 17 de Octubre y Nazca los miércoles 5, 12, 19 y 26, también de 9 a 14. Allí se podrán conseguir productos de almacén, frutas y verduras, entre otros artículos.

Además, el mercado tendrá jornadas especiales en instituciones de Longchamps y Burzaco, de 10 a 13:

  • 6 de agosto: Centro de Jubilados y Pensionados Unión y Fraternidad, Chaco 1514, Longchamps.
  • 13 de agosto: Asociación de Jubilados y Pensionados Almirante Brown, 25 de Mayo 560, Burzaco.
  • 20 de agosto: Centro de Jubilados y Pensionados Rafael Escobar, Pedro Goyena 1120, Burzaco.

Ferias y Mercados Bonaerenses

La Feria de Productores Rurales funcionará los viernes de 10 a 14 en la plaza Cerretti de Adrogué, en Diagonal Toll y Cerretti. Allí se ofrecerán frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces, conservas y productos de panadería.

Los sábados, de 10 a 16, la feria también llegará a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, en Juan B. Justo 1.000.

Por su parte, los Mercados Bonaerenses estarán los martes y viernes de 9 a 14 en la estación de Longchamps, del lado Este, con productos de almacén, panadería, pescadería, frutas y verduras.

Descuento con Cuenta DNI en Burzaco

Otra alternativa será el Mercado Multiplicar del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur y Uruguay, en Burzaco. Abrirá los viernes 7, 14, 21 y 28 de agosto, de 9 a 14.

Entre sus propuestas habrá verduras agroecológicas y otros productos. Además, el espacio ofrecerá un 40% de descuento con Cuenta DNI.

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