El insólito video que hizo un pizzero de Burzaco en un colectivo para promocionar su emprendimiento

Con apenas 19 años, el pizzero de Burzaco , Lorenzo Sassi supo fusionar a la perfección el contenido en redes con su proyecto laboral. En su cuenta de Instagram @sassiarg se encarga de hacer reels virales y lo consigue. Uno de ellos lo muestra subirse a un colectivo de la línea 160 para repartir porciones de pizzas a los pasajeros.

"Comencé a vender pizzas hace siete meses y me va muy bien. Lo que intento es pensar contenido que me ayude en las ventas y cada uno de los videos que subo colaboran pero siempre hay algunos que se viralizan más que otros", comenzó contando el joven que tiene su emprendimiento en Almirante Brown.

Pero, según contó Lorenzo, su proyecto comenzó a tomar relevancia cuando decidió armar una mesa en la vereda de su casa para vender pizzas caseras y así poder costearse los estudios de gastronomía. "Ese video fue el más viral porque obtuvo más de 2 millones de vistas vendiendo ahí en la vereda", comentó.

Después de intensas jornadas laborales donde Lorenzo caminaba muchas cuadras para entregar pedidos decidió buscar la manera de visibilizar su emprendimiento, llegar a más personas, obtener ventas, pero sin salir a repartir todo el día, entonces decidió mostrarse en las redes.

"Me puse en la calle, me filme con mis pizzas y gracias a eso comencé a recibir los clientes en la calle que pasaban a retirar sus pedidos", expresó. Hoy cuenta con clientes que llegan hasta la calle Humberto Primo 1962 de distintas localidades como Glew y Turdera. Hacen fila en su vereda, mientras él mantiene su gran meta en el horizonte: estudiar y convertirse en un gran chef.

De miércoles a sábados en el horario de 18 a 22 se lo puede encontrar allí a Lorenzo fiel a su emprendimiento. Allí ofrece una gran variedad de pizzas: de muzzarella, jamón, morrones y fugazza (la especialidad de la casa).

El contenido que ofrece en redes es original y de impacto que es lo que más le sirve a la hora de venderse, pero ese empuje lo descubrió escuchando una nota al conductor Mario Pergolini: "Lo escuché que él hablaba sobre que hay que animarse y hacerlo porque es mejor fracasar antes que quedarse con la duda de qué hubiese pasado. Me gustó mucho lo que él habla de las aspiraciones y aspirar siempre alto porque, de última, si no llegas tan alto vas a estar más lejos de donde estabas cuando arrancaste."

El video de las pizzas en el colectivo

Según resaltó Lorenzo, en las redes parece todo fácil porque siempre se muestra lo positivo: "Ves todo el tiempo videos de chicos que salen a vender y venden todo. El primer día que salí caminé más de 50 cuadras y me volví con dos pizzas. La frustración era total. Pero estaba seguro de que era por ahí, así que prendí el horno y amase de nuevo. Cada vez que volvía sin vender quería tirar todo, pero creo que así se va construyendo un negocio de verdad: teniendo la fuerza de, aunque fracases, saber que es por ahí y al otro día seguir saliendo."

Por eso, ese día que publicó un video de ventas cero entendió que en el contenido en las redes podía estar lo que él estaba buscando. "Ese video también se viralizó y al fin de semana siguiente vendí un montón. Me empezaron a llegar pedidos y vino a comprarme gente que no era de Burzaco y que alguien se acerque desde otro lugar hasta mi vereda me parecía re loco. Empezó a caer gente que no había visto nunca en mi vida", recordó.

Así fue el comienzo de los reels que hoy obtienen muchas vistas y comentarios. El del colectivo lo hizo para que los vecinos del barrio prueben sus pizzas y lo más insólito es ver la reacción de cada pasajeros cuando le ofrecen una porción de pizza. "Me gusta eso de la sorpresa en sus caras, la buena onda del chofer del colectivo que me dejó subir sin problema y la mayoría me pidió la cuenta de Instagram para seguirme", expresó sobre el video en la línea 160 que recorre gran parte del conurbano.

Sobre lo que le recomienda a los jóvenes de su generación reflexionó: "Hay que vencer la vergüenza, porque vergüenza sentimos todos, pero hay que romper esa barrera y hacerlo igual. Se puede intentar y se puede fracasar. Yo tuve una marca de ropa que me fue re mal y la tuve que dejar, pero eso no me impidió empezar otro negocio. Muchas veces hay que pegársela contra la pared para aprender."

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