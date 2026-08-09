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9 de agosto de 2026
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Qué pasó en un hotel entre Luciana Salazar y Luis Miguel

Luciana Salazar y Luis Miguel fueron vistos juntos hace más de dos décadas y la modelo contó su versión de lo ocurrido en esa noche.

Luciana Salazar y Luis MIguel, en medio de rumores.&nbsp;

Luciana Salazar y Luis MIguel, en medio de rumores. 

Luis Miguel fue vinculado con muchas mujeres y famosas argentinas desde su juventud y algunos de los fugases amoríos nunca fueron confirmados por los protagonistas. Una de las supuestas relaciones del cantante involucró hace más de dos décadas a Luciana Salazar.

El romance entre Luciana Salazar y Luis Miguel se dio a conocer en el 2003 cuando la encontraron a ella saliendo del Hotel Alvear, dónde se alojaba el cantante en su visita a Buenos Aires.

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Todo indicaba que, después de una comida de la que habían participado varias modelos, Luciana Salazar había pasado la noche con el popular artista mexicano.

Luciana Salazar habló de todo.

Luciana Salazar habló de todo.

Qué dijo Luciana Salazar en aquel momento

A pesar que en ese momento Luciana Salazar salió a desmentir los rumores, tiempo después aseguró que había muy buena onda con Luis Miguel y reconoció que tuvo la oportunidad de conocerlo en un plano más íntimo.

“Lo que pasó con él lo dejaré algún día para un libro…Yo lo conocí y me basta con eso, porque más allá de que me gustaba físicamente también me gustaba como artista”, reveló.

Luciana Salazar no volvió a hablar del tema y optó por jugar al misterio con los rumores que corrieron en aquellos años, mientras que Luis Miguel nunca habló del tema.

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