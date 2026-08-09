Qué pasó en un hotel entre Luciana Salazar y Luis Miguel

Luis Miguel fue vinculado con muchas mujeres y famosas argentinas desde su juventud y algunos de los fugases amoríos nunca fueron confirmados por los protagonistas. Una de las supuestas relaciones del cantante involucró hace más de dos décadas a Luciana Salazar.

El romance entre Luciana Salazar y Luis Miguel se dio a conocer en el 2003 cuando la encontraron a ella saliendo del Hotel Alvear , dónde se alojaba el cantante en su visita a Buenos Aires.

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Todo indicaba que, después de una comida de la que habían participado varias modelos, Luciana Salazar había pasado la noche con el popular artista mexicano.

A pesar que en ese momento Luciana Salazar salió a desmentir los rumores, tiempo después aseguró que había muy buena onda con Luis Miguel y reconoció que tuvo la oportunidad de conocerlo en un plano más íntimo.

“Lo que pasó con él lo dejaré algún día para un libro…Yo lo conocí y me basta con eso, porque más allá de que me gustaba físicamente también me gustaba como artista”, reveló.

Luciana Salazar no volvió a hablar del tema y optó por jugar al misterio con los rumores que corrieron en aquellos años, mientras que Luis Miguel nunca habló del tema.