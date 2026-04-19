Luciana Salazar confesó si fue más botinera o raquetera

Luciana Salazar habló de todo.

Luciana Salazar habló de su vida amorosa en el programa de Ángel de Brito en Bondi Live y provocó un revuelo en las redes, sobre en especial al revelar sus gustos con los hombres. También se refirió a futbolistas y tenistas.

"Hace unos días estaba almorzando con un amigo y una persona se acerca y me dice ´vos sos la chica más difícil´, y le dije: ´sí, muy bien´", contó la modelo.

Y Luciana Salazar siguió sobre el tema: "Así como la gente me ve, soy recontra exigente, hasta para un touch and go lo soy. Analizo todo y si algo no me gusta, afuera, chau", lanzó sin vueltas.

Embed ¿QUÉ TIENE QUE TENER UN HOMBRE PARA SALIR CON LUCIANA SALAZAR?



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @AngeldebritoOk @popochiok @LaRomiScalora pic.twitter.com/iLxqW1856z — Bondi (@bondi_liveok) April 13, 2026 Luciana Salazar y sus romances con deportistas En ese marco, Luciana Salazar también habló de su historial amoroso, en especial con deportistas. "No fui muy botinera, estuve con dos jugadores de fútbol, creo que hice más lío en el ATP (Asociación de Tenistas Profesionales)", aclaró con humor y admitiendo que tuvo más romances con tenistas.

Luciana Salazar habló de su intimidad. Luciana Salazar habló de su intimidad. Por último, sorprendió al revelar qué tipo de hombres le resultan más interesantes en la actualidad. "Los actores y los modelos me aburren un poco, elijo más a los empresarios", confesó. Una vez más, Luciana Salazar dejó frases contundentes y fieles a su estilo, demostrando que, en cuestiones del corazón, tiene las cosas muy claras.

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