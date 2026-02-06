viernes 06 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026
La disputa de siempre.

El descargo furioso de Luciana Salazar contra Martín Redrado

Luciana Salazar volvió a arremeter con en redes sociales contra Martín Redrado en el marco de su batalla legal en torno a la manutención de su hija Matilda.

Luciana Salazar salió con todo contra Martín Redrado.&nbsp;

Si hay una historia de disputa que parece no tener fin en el corto plazo es la de Luciana Salazar y Martín Redrado. Ahora, se le sumó un nuevo capítulo, con un descargo furioso de la modelo en sus historias de Instagram.

Sucede que en las últimas horas Martín Redrado presentó en la Justicia documentos acreditando que él nunca se realizó un estudio de ADN para determinar el vínculo de sangre con Matilda, la hija de Luciana Salazar. Sin embargo, la modelo insistió en que no se discute la paternidad biológica de la niña, sino la responsabilidad moral que, según ella, él se comprometió firmando un acuerdo en el que establecía que se haría cargo económicamente hasta que cumpliera 18 años.

El posteo de Luciana Salazar

Cansada de la situación, Luciana Salazar salió con todo en Instagram. "Cuando ya los mismos periodistas que antes tenían dudas, pero ahora con casi todo expuesto en la justicia y mediáticamente, se preguntan porqué hacés todo esto... cuando casi todos los abogados que trabajan en los medios no te defienden en esta causa... Y lo más importante: defensoría de menores le pide al Juez que homologue el acuerdo a favor de la menor. Deberías preguntarte hasta cuándo vas a seguir con esta violencia", escribió.

Posteos-Luciana-Salazar
La furia de Luciana Salazar contra Mart&iacute;n Redrado.&nbsp;

"Más allá del daño que generaste y generás a una menor de edad, el que se autodestruye con todo esto sos vos. Que tu inteligencia emocional que tanto te destruyó (dicho por vos) no lo siga haciendo", agregó Luciana Salazar. "Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a otras personas. El mal es para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa", cerró Luli.

