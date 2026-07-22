Prime Video estrena su nueva película de He-Man

He-Man, de regreso.

“Amos del Universo”, la nueva película basada en la famosa franquicia de He-Man creada por Mattel, ya está disponible en el catálogo de Prime Video. La producción, que ya pasó por las salas argentinas, reimagina la historia para una nueva generación.

La película dirigida por Travis Knight y protagonizada por Nicholas Galitzine como He-Man y con Jared Leto en el papel de Skeletor. Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Sasheer Zamata, James Purefoy y Charlotte Riley completan el elenco.

Así es la nueva película de He-Man La trama sigue al príncipe Adam, heredero del reino de Eternia, quien posee la legendaria Espada del Poder. Al pronunciar la frase “¡Por el poder de Grayskull!”, se transforma en He-Man, el hombre más poderoso del universo.

Su misión es proteger el Castillo Grayskull y defender Eternia del malvado Skeletor, un poderoso hechicero que busca conquistar el reino y apoderarse de sus secretos.

La película llega a Prime Video. La franquicia nació en los '80 con una línea de juguetes que luego dio origen a una serie animada, cómics y películas. La versión más conocida en acción real durante muchos años fue la de 1987, protagonizada por Dolph Lundgren como He-Man y Frank Langella como Skeletor. Esta película mezcló fantasía, humor y ciencia ficción, trasladando gran parte de la historia a la Tierra.

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