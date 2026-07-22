Sobreseyeron al empresario vinculado a la muerte de Liam Payne, pero ¿cómo sigue la situación del lomense?

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el sobreseimiento de Rogelio Luis Nores , empresario argentino y amigo de Liam Payne , en la causa que investiga la muerte del el exintegrante de One Direction fallecido tras caer del balcón del tercer piso del Hotel CasaSur de Palermo, donde se hospedaba.

Con esta resolución, Nores quedó definitivamente desvinculado del expediente, mientras que la causa continuará contra Ezequiel David Pereyra , el vecino de Lomas de Zamora imputado por el presunto suministro de estupefacientes al artista británico junto a Brian Nahuel Paiz.

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Los jueces de la Sala III rechazaron el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y concluyeron que no existen pruebas suficientes para sostener que Nores haya participado en la entrega de cocaína a Payne.

En el fallo, el tribunal sostuvo que las únicas entregas de droga acreditadas durante la investigación fueron realizadas por Paiz y Pereyra, quienes tenían acceso directo al hotel donde se alojaba el cantante y no mantenían vínculo con el empresario sobreseído .

El vecino de Lomas de Zamora sigue imputado

Mientras Nores quedó definitivamente fuera de la causa, Ezequiel David Pereyra, oriundo de Lomas de Zamora, continúa procesado y deberá responder en un juicio oral junto a Paiz por el presunto suministro de estupefacientes.

Ambos habían permanecido bajo prisión domiciliaria y, en marzo de este año, recuperaron la libertad luego de que la Justicia les concediera la excarcelación mientras esperan el inicio del debate oral.

El caso Liam Payne

Liam Payne, de 31 años, falleció tras caer del balcón del tercer piso del Hotel CasaSur de Palermo, donde se hospedaba. Según la investigación, habría atravesado una crisis de salud mental relacionada con el consumo de drogas y alcohol.

En la autopsia se comprobó que tenía en su cuerpo un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado, lo que cual provocó que el joven no esté “plenamente consciente, y que atravesara un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia al momento de la caída”.

Así encontraron la habitación de Liam Payne tras su muerte.

El expediente judicial, que comenzó como "muerte dudosa", dio origen a una investigación que involucró a personal del hotel, allegados del músico y proveedores externos. Finalmente, sólo Ezequiel Pereyra y Braian Paz quedaron como imputados por venderle cocaína. Los demás, resultaron sobreseídos.

El joven lomense habría entregado cocaína a Payne el 15 de octubre a la madrugada y el 16 de octubre por la tarde a cambio de dinero, horas antes de su muerte. Además, se comprobó que había recibido US$100 dólares por parte del artista a cambio de que le comprara droga. También, en otra oportunidad, Payne habría enviado un auto a la casa del imputado, en Lomas de Zamora, para que le trajera más estupefacientes.