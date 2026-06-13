domingo 14 de junio de 2026
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13 de junio de 2026
Crimen en Año Nuevo.

El femicida de Daniela Sosa fue trasladado y esperará el juicio en la cárcel

El asesino tiene prisión preventiva mientras la fiscalía aguarda el resultado de las últimas pericias para solicitar que sea juzgado por el crimen en Temperley.

Daniela Sosa fue asesinada por su pareja el 1° de enero pasado en Temperley.

Daniela Sosa fue asesinada por su pareja el 1° de enero pasado en Temperley.

A seis meses del femicidio de Daniela Sosa en Temperley, el acusado fue trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde permanecerá detenido mientras continúa la investigación, a la espera del juicio en el que será juzgado por el hecho ocurrido Año Nuevo.

Según pudo averiguar La Unión, Ricardo Cardozo, el imputado estaba detenido con prisión preventiva. Sin embargo, recientemente fue traslado de una cárcel donde permanecerá mientras avanza el caso por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

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Según la investigación, Cardozo mantenía una relación reciente con la víctima, de 32 años, al momento del crimen ocurrido el 1° de enero pasado.

Ese día, durante la mañana, la víctima fue encontrada gravemente herida en la esquina de El Cardenal y Suiza, en Temperley. Personal policial acudió al lugar tras un llamado de emergencia y constató que la mujer presentaba un disparo en el cuello.

Daniela Sosa
El emotivo video de Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley.

El emotivo video de Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley.

El femicidio de Daniela Sosa

Daniela Sosa fue trasladada de urgencia al Hospital Gandulfo, donde permaneció internada durante varios días en estado crítico. Finalmente, murió el 5 de enero como consecuencia de las heridas sufridas.

Mientras esperan los resultados periciales que restan incorporar al expediente, la fiscalía continúa reuniendo elementos para avanzar con el pedido de elevación a juicio.

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