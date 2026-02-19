Seis años del doble femicidio de María Laura y Marianela Rivera, madre e hija asesinadas a tiros en Budge

Este miércoles se cumplieron 6 años del doble femicidio de María Laura Rivera y Marianela Rivera , madre e hija asesinada a tiros en Ingeniero Budge , por Miguel Alexander Sosa , ex pareja de la más joven de las víctimas, quien fue condenado a prisión perpetua .

Según determinó la Justicia de Lomas de Zamora durante el juicio, Marianela, de 24 años, se encontraba en su casa junto a su mamá, María Laura, en plenos preparativos para un festejo de cumpleaños cuando llegó su pareja y padre de su hijo, Miguel Alexander Sosa .

El hombre irrumpió en el hogar, las asesinó de varios disparos y se escapó, pero fue detenido. Años más tarde fue declarado culpable por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas que lo condenó con la pena máxima.

Todo ocurrió el 18 de febrero del 2020. Ambas mujeres se encontraban en su casa de Ingeniero Budge junto a su familia en plena celebración de un cumpleaños, cuando la tragedia tocó a la puerta .

De acuerdo con los testigos que presenciaron el hecho, Miguel Sosa, ex pareja de Marianela, irrumpio en la vivienda ubicada en Manuel Pedraza al 3700, y luego de discutir con ambas mujeres efectuó más de 20 disparos que terminaron con la vida de madre e hija.

Sosa fue sentenciado por los delitos de “homicidio agravado por relación de pareja y por mediar violencia de género” y por “homicidio agravado por mediar violencia de género y criminis causa”.