jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026
Aniversario.

Seis años del doble femicidio de María Laura y Marianela Rivera, madre e hija asesinadas a tiros en Budge

Ambas fueron acribilladas por Miguel Ángel Sosa, pareja y padre del hijo de Marianela, la más jóven de las víctimas. El femicida cumple prisión perpetua.

Doble femicidio (1)

Según determinó la Justicia de Lomas de Zamora durante el juicio, Marianela, de 24 años, se encontraba en su casa junto a su mamá, María Laura, en plenos preparativos para un festejo de cumpleaños cuando llegó su pareja y padre de su hijo, Miguel Alexander Sosa.

El hombre irrumpió en el hogar, las asesinó de varios disparos y se escapó, pero fue detenido. Años más tarde fue declarado culpable por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas que lo condenó con la pena máxima.

Doble femicidio
María Laura Rivera (46) y su hija Marianela Lorelei (24), las víctimas del doble femicidio en Budge.

Doble femicidio en Budge

Todo ocurrió el 18 de febrero del 2020. Ambas mujeres se encontraban en su casa de Ingeniero Budge junto a su familia en plena celebración de un cumpleaños, cuando la tragedia tocó a la puerta.

De acuerdo con los testigos que presenciaron el hecho, Miguel Sosa, ex pareja de Marianela, irrumpio en la vivienda ubicada en Manuel Pedraza al 3700, y luego de discutir con ambas mujeres efectuó más de 20 disparos que terminaron con la vida de madre e hija.

Sosa fue sentenciado por los delitos de “homicidio agravado por relación de pareja y por mediar violencia de género” y por “homicidio agravado por mediar violencia de género y criminis causa”.

