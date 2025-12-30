Ocho años de un femicidio impune en Santa Catalina: ¿quién mató a Evelyn Núñez?

El pasado 29 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario del femicidio de Inmaculada Concepción Núñez , la mujer encontrada asesinada en un descampado del barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora . A pesar del tiempo que pasó, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién mató a "Evelyn"?

"La investigación está ahí, girando siempre en el mismo lugar", expresó Gabriel Avalos , uno de los hijos de la víctima , que tuvo que hacerse cargo de la crianza de sus hermanos, tras el fallecimiento de su madre.

En diálogo con La Unión , el joven remarcó el desgaste mental y físico que significa para las víctimas el constante reclamo de justicia, y la frustración por la falta de novedades, y la impunidad de los asesinos.

Es que, a ocho años del crimen "la investigación está estancada, como muchos otros casos", lamentó Gabriel. "Mi sigue doliendo como el mismo día, pero después de tantos años de terapia, hoy estoy más fuerte y mis hermanos también están más grandes", agregó sobre la herida abierta.

Pese a que había indicios y muchas herramientas para trabajar, las autoridades del caso no obtuvieron las pistas necesarias para identificar a él o los autores del hecho. Entre otras cosas, la familia de la víctima reclamaba el análisis de las conversaciones y llamadas que tuvo la mujer.

"Evelyn" Núñez junto a su hijo Gabriel, quien mantiene vivo el reclamo de justicia. "Evelyn" Núñez junto a su hijo Gabriel, quien mantiene vivo el reclamo de justicia por el femicidio de su madre.

El femicidio de Evelyn Núñez

Todo comenzó con la desaparición de la mujer, que fue encontrada sin vida a fines de 2017, en un terreno baldío, ubicado en la calle Rubén Martell, entre Alberto Franco y Diagonal 59.

Según la reconstrucción del caso, el 27 de diciembre de ese año, al mediodía, Inmaculada, a quien no le gustaba su nombre y pedía que la llamaran "Evelyn", almorzó con unos amigos en el bar Sabor y Tradición, cerca de la feria El Olimpo, en Lomas de Zamora.

Gabriel Ávalos junto a su mamá, Inmaculada Concepción Núñez. Gabriel Ávalos junto a su mamá, Inmaculada Concepción Núñez.

El sábado 30, mientras su hijo mayor volvía a su casa, luego de hacer la denuncia de la desaparición, los vecinos le avisaron por mensajes que la mañana del día anterior, en un descampado de Santa Catalina, fue encontrado el cadáver de una mujer, que más tarde fue a reconocer en la Morgue Judicial de Lomas, donde descubrió que se trataba de su madre.

La causa, que pasó de ser caratulada de "homicidio" a "femicidio", está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y por ahora no tiene detenidos ni pruebas concretas para conocer la identidad de los asesinos.