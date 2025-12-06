La familia de Rosa Mamani Vargas, tras la perpetua al asesino: "Esperábamos que haya justicia"

La familia de Rosa Mamani Vargas , la joven asesinada por su pareja en Ingeniero Budge , se mostró muy aliviada por la condena de prisión perpetua para el femicidio ocurrido el 1 de enero del 2024, el primero de ese año en Argentina.

"Esperábamos que haya justicia", expresó Elena, la tía de la víctima, en diálogo con La Unión , luego de conocer el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 10 de Lomas de Zamora , que sentenció al imputado con la pena máxima.

Elena no ocultó su alivio por la resolución judicial, que despejó todo tipo de dudas . "Escuchaba rumores de parte de sus familiares que este enero ya iba a salir libre con el abogado que tiene con eso", manifestó a este medio.

Rogelio García , el autor del crimen, es un hombre de nacionalidad boliviana que llegó detenido al juicio por el crimen de su pareja. Fue el primer femicidio en registrado en 2024 en Argentina.

FotoJet (15) Condenaron a prisión perpetua al autor del primer femicidio en Argentina en 2024.

Femicidio de Rosa Mamani Vargas

El imputado fue puesto tras las rejas inmediatamente por los efectivos de la Comisaría 10ª de Lomas de Zamora, que asistieron al lugar, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer que había perdido el conocimiento y estaba ensangrentada.

La víctima estaba tirada en el suelo sin vida en el primer piso de la casa, boca arriba, con evidentes golpes en la cara y varias partes del cuerpo. Junto a ella estaba su hermana, su tía y su pareja, de 26 años.

El muchacho les dijo a los agentes que él la había encontrado desmayada, por lo que empezaron a interrogarlo para averiguar cómo había fallecido Rosa. La explicación que dio el joven fue bastante confusa y contradictoria. La Policía empezó a sospechar, por lo que decidieron arrestarlo y llevarlo a la comisaría.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17, especializada en violencia de género y familiar, del Departamento Judicial de Lomas, por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".