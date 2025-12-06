sábado 06 de diciembre de 2025
Escribinos
6 de diciembre de 2025
Alivio.

La familia de Rosa Mamani Vargas, tras la perpetua al asesino: "Esperábamos que haya justicia"

La pareja de Rosa Mamani Vargas, la joven asesinada en Ingeniero Budge, fue condenado con la pena máxima por el femicidio ocurrido el 1 de enero del 2024.

Rosa Mamani Vargas, la primera víctima de femicidio en Argentina en 2024.

Rosa Mamani Vargas, la primera víctima de femicidio en Argentina en 2024.

La familia de Rosa Mamani Vargas, la joven asesinada por su pareja en Ingeniero Budge, se mostró muy aliviada por la condena de prisión perpetua para el femicidio ocurrido el 1 de enero del 2024, el primero de ese año en Argentina.

"Esperábamos que haya justicia", expresó Elena, la tía de la víctima, en diálogo con La Unión, luego de conocer el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 10 de Lomas de Zamora, que sentenció al imputado con la pena máxima.

Lee además
Candela, la joven asesinada, y el último detenido por el crimen.
DESPUÉS DE 9 MESES

Atraparon al último prófugo por el femicidio de Candela Azoya en Lomas
alarmante: durante octubre ya hubo 11 femicidios en la argentina
"paren de matarnos"

Alarmante: durante octubre ya hubo 11 femicidios en la Argentina

Elena no ocultó su alivio por la resolución judicial, que despejó todo tipo de dudas. "Escuchaba rumores de parte de sus familiares que este enero ya iba a salir libre con el abogado que tiene con eso", manifestó a este medio.

Rogelio García, el autor del crimen, es un hombre de nacionalidad boliviana que llegó detenido al juicio por el crimen de su pareja. Fue el primer femicidio en registrado en 2024 en Argentina.

FotoJet (15)
Condenaron a prisión perpetua al autor del primer femicidio en Argentina en 2024.

Condenaron a prisión perpetua al autor del primer femicidio en Argentina en 2024.

Femicidio de Rosa Mamani Vargas

El imputado fue puesto tras las rejas inmediatamente por los efectivos de la Comisaría 10ª de Lomas de Zamora, que asistieron al lugar, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer que había perdido el conocimiento y estaba ensangrentada.

La víctima estaba tirada en el suelo sin vida en el primer piso de la casa, boca arriba, con evidentes golpes en la cara y varias partes del cuerpo. Junto a ella estaba su hermana, su tía y su pareja, de 26 años.

El muchacho les dijo a los agentes que él la había encontrado desmayada, por lo que empezaron a interrogarlo para averiguar cómo había fallecido Rosa. La explicación que dio el joven fue bastante confusa y contradictoria. La Policía empezó a sospechar, por lo que decidieron arrestarlo y llevarlo a la comisaría.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17, especializada en violencia de género y familiar, del Departamento Judicial de Lomas, por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".

Temas
Seguí leyendo

Atraparon al último prófugo por el femicidio de Candela Azoya en Lomas

Alarmante: durante octubre ya hubo 11 femicidios en la Argentina

El crimen de Leandro Ojeda y un femicidio en Budge con el mismo acusado

Ya tiene fecha el juicio por el femicidio de la joven asesinada en un hotel alojamiento

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
robaron una camioneta del correo en lomas y cayeron por un insolito detalle
Detenidos.

Robaron una camioneta del correo en Lomas y cayeron por un insólito detalle

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Pedro Troglio seguirá siendo el entrenador de Banfield por un año más.
Hay acuerdo.

Pedro Troglio renovó su contrato con Banfield: los acuerdos del nuevo vínculo