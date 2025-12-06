sábado 06 de diciembre de 2025
6 de diciembre de 2025
Las descubrieron.

Golpe al narcotráfico en Constitución: se hacían pasar por prostitutas para vender drogas

Las mujeres eran extranjeras y simulaban ofrecer sexo en la vía pública para efectuar las maniobras de narcotráfico.

Por Diario La Unión
Efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo los operativos en un departamento de la calle La Rioja al 200 y en un edificio emplazado en Santiago del Estero al 1400.

La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Vinculadas a Delitos con Estupefacientes (UFEIDE) detectó que dos mujeres trans peruanas eran las presuntas autoras del delito.

Cómo las atraparon con la droga

Los investigadores utilizaron la figura del comprador previo, al tiempo que se constató el punto de salida de la sustancia y se solicitó un allanamiento en Once.

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 autorizó la continuidad de los procedimientos a través de los cuales se lograron los arrestos de las extranjeras, de 54 y 28 años, y el decomiso de 180 dosis más fracciones de piedras de cocaína y marihuana, tanto en cogollos, prensada y fraccionada, elementos de corte, dinero y tres celulares.

