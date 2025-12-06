Golpe al narcotráfico en Constitución: se hacían pasar por prostitutas para vender drogas.

Dos mujeres de nacionalidad peruana fueron detenidas por dedicarse al narcotráfico en el barrio porteño de Constitución. Según informaron fuentes policiales a los vecinos radicaron las denuncias en la Justicia al sostener que las implicadas simulaban ofrecer sexo en la vía pública para concretar las ventas de drogas.

Efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo los operativos en un departamento de la calle La Rioja al 200 y en un edificio emplazado en Santiago del Estero al 1400.

La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Vinculadas a Delitos con Estupefacientes (UFEIDE) detectó que dos mujeres trans peruanas eran las presuntas autoras del delito.

Cómo las atraparon con la droga Los investigadores utilizaron la figura del comprador previo, al tiempo que se constató el punto de salida de la sustancia y se solicitó un allanamiento en Once.

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 autorizó la continuidad de los procedimientos a través de los cuales se lograron los arrestos de las extranjeras, de 54 y 28 años, y el decomiso de 180 dosis más fracciones de piedras de cocaína y marihuana, tanto en cogollos, prensada y fraccionada, elementos de corte, dinero y tres celulares. FUENTE: nota.texto7

