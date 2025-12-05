viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025
Otra vez.

Luis Caputo vuelve a tomar deuda para pagar vencimientos: ¿Quién va a devolver ese préstamo?

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que vuelve a endeudar al país. El funcionario anunció que el país volverá al mercado de capitales con bonos.

Por Diario La Unión
“El Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”, argumentó Economía al dar a conocer la noticia.

El plan que eligió Luis Caputo

A la vez, la cartera a cargo de Caputo señaló que “el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

El próximo 9 de enero, la Argentina tiene que desembolsar unos U$S 4200 millones en capital e intereses de un grupo de bonos de deuda pública nacional, pero hoy no cuenta con los dólares para pagar. De esta manera, ganó la alternativo que Tiempo había contado: al no existir ahorro en dólares genuino, el gobierno optó endeudar más al país.

El comunicado de Economía, de hecho, así lo sostiene y remarca como objetivo de este flamante anuncio: "El resultado de la licitación, irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026".

