Quién fue la culpable de la pelea de Franco Zunino y Brian Sarmiento en Gran Hermano

En Gran Hermano Generación Dorada se pudo ver cómo terminó la discusión entre Franco Zunino y Brian Sarmiento, donde casi se van a las manos, y también se supo quién fue la persona responsable del enojo del exfutbolista de Banfield.

Todo comenzó porque le comieron una porción de pizza a Brian Sarmiento y éste acusó a Franco Zunino de habérsela robado, motivo por el cual discutieron en la cocina. Terminaron entre insultos y casi protagonizando una escena de boxeo.

¡Ups! La asquerosa propuesta que le hicieron a Giuliano Vaschetto de GH

Franco Zunino terminó colocándose literalmente detrás de Yanina Zilli en la cocina para burlarse de la acusación de Brian Sarmiento sobre que “siempre está atrás de ella”.

“Das lástima, estás en placa y no sabés qué hacer porque te dejaron tirado”, le contestó el entrenador al exfutbolista echando más leña al fuego.

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La porción de pizza de desató la pelea en Gran Hermano

Pero quien en realidad se comió la porción pizza fue Luana Fernández, en una polémica actitud. Fue entonces que Brian Sarmiento le preguntó directamente si había sido y ella le respondió con un “no” rotundo.

Franco Zunino fue testigo del robo de Luana, aunque ella sostuvo que “solo agarró los bordes” de la porción de pizza en cuestión que armó revuelo en el reality.