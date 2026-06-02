martes 02 de junio de 2026
Escribinos
2 de junio de 2026
Se pudrió todo.

Quién fue la culpable de la pelea de Franco Zunino y Brian Sarmiento en Gran Hermano

rFranco Zunino y Brian Sarmiento tuvieron un fuerte enfrentamiento en Gran Hermano y casi terminan a las piñas por una porción de pizza.

Franco Zunino y Brian Sarmiento, enfrentados.&nbsp;

Franco Zunino y Brian Sarmiento, enfrentados. 

En Gran Hermano Generación Dorada se pudo ver cómo terminó la discusión entre Franco Zunino y Brian Sarmiento, donde casi se van a las manos, y también se supo quién fue la persona responsable del enojo del exfutbolista de Banfield.

Todo comenzó porque le comieron una porción de pizza a Brian Sarmiento y éste acusó a Franco Zunino de habérsela robado, motivo por el cual discutieron en la cocina. Terminaron entre insultos y casi protagonizando una escena de boxeo.

Lee además
Giuliano Vaschetto de Gran Hermano. 
¡Ups!

La asquerosa propuesta que le hicieron a Giuliano Vaschetto de GH
Gladys dejó Gran Hermano y volvió Sol. 
Sorpresa.

Gladys abandonó Gran Hermano y regresó Sol Abraham
Embed

Franco Zunino terminó colocándose literalmente detrás de Yanina Zilli en la cocina para burlarse de la acusación de Brian Sarmiento sobre que “siempre está atrás de ella”.

“Das lástima, estás en placa y no sabés qué hacer porque te dejaron tirado”, le contestó el entrenador al exfutbolista echando más leña al fuego.

Sin título-1

La porción de pizza de desató la pelea en Gran Hermano

Pero quien en realidad se comió la porción pizza fue Luana Fernández, en una polémica actitud. Fue entonces que Brian Sarmiento le preguntó directamente si había sido y ella le respondió con un “no” rotundo.

Franco Zunino fue testigo del robo de Luana, aunque ella sostuvo que “solo agarró los bordes” de la porción de pizza en cuestión que armó revuelo en el reality.

Temas
Seguí leyendo

La asquerosa propuesta que le hicieron a Giuliano Vaschetto de GH

Gladys abandonó Gran Hermano y regresó Sol Abraham

Matías Hanssen se defendió en GH tras una frase racista

Cómo fue la primera vez de Brian Sarmiento y Danelik de GH

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Barbie Vélez y Fede Bal, distanciados. 
Fuerte.

Barbie Vélez, contra Fede Bal: "El trauma más grande de mi vida"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Araceli González y Adrián Suar.  video
Buena onda.

Cómo fue el reencuentro de Araceli y Suar tras años de distanciamiento