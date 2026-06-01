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1 de junio de 2026
Sorpresa.

Gladys La Bomba Tucumana abandonó Gran Hermano y regresó Sol Abraham

Gladys La Bomba Tucumana dejó la casa de Gran Hermano a través de la puerta giratoria y en su reemplazo volvió Sol Abraham.

Gladys dejó Gran Hermano y volvió Sol.&nbsp;

Gladys dejó Gran Hermano y volvió Sol. 

En Gran Hermano Generación Dorada se le ofreció a Gladys La Bomba Tucumana la oportunidad de abandonar la casa por la puerta giratoria. La participante del certamen de Telefe decidió aceptar y salir del juego en ese mismo momento, para sorpresa de todos.

A través de un comunicado Gran Hermano comentó que no la ve contenta en la casa, que hablaron varias veces en el confesionario sobre sus ganas de abandonar el reality.

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“Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte. Entonces Bomba, atendiendo a tus pedidos, te ofrezco la puerta giratoria. Reitero, me apenaría mucho tu partida”, reveló la voz de la casa.

Sin dudarlo, Gladys La Bomba Tucumana confirmó: “Sí, quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo. Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas. “Hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá”.

De esta forma, la figura de la movida tropical se despidió de sus compañeros del certamen de Telefe y se fue cantando por la puerta giratoria de la casa.

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El regreso de Sol Abraham a Gran Hermano

En el preciso instante en que Gladys La Bomba Tucumana abandonó la casa por la puerta giratoria, Sol Abraham ingresó nuevamente a la casa. La joven había sido expulsada hace poco más de un mes.

Algunos participantes corrieron a abrazarla y le dieron una cálida bienvenida, mientras que otros quedaron completamente paralizados por la sorpresa y no pudieron ocultar su desconcierto ante la inesperada reaparición.

La entrada de Sol Abraham generó además un fuerte impacto en las estrategias de juego, ya que su regreso podría alterar alianzas, rivalidades y planes que los participantes venían desarrollando en las últimas semanas.

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