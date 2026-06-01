Es de Lomas de Zamora y tuvo un serio accidente en la ruta a causa de la neblina

Un vecino de Lomas de Zamora protagonizó un terrible choque en plena ruta en la provincia de Santa Fe . La intensa neblina en el lugar había provocado que perdiera el control.

El accidente ocurrió en el kilómetro 254 de la Ruta Nacional 34 , en el ingreso a la localidad de Sunchales . El lomense manejaba un Chevrolet Onix color gris con destino a Lugones, provincia de Santiago del Estero.

Accidente. Un vecino de Lomas, involucrado en un terrible choque entre dos camiones en la ruta

A esa hora de la mañana, la visibilidad era prácticamente nula por la neblina . El conductor terminó impactando contra las señales de una obra en construcción tras realizar maniobras evasivas, según se informó oficialmente.

El siniestro vial provocó algunas complicaciones en el tránsito. Enseguida se acercó personal policial para asistir al conductor, quien no había sufrido heridas de consideración a pesar del fuerte impacto.

accidente ruta niebla La visibilidad estaba muy reducida por la intensa neblina.

La neblina, una de las causas del accidente

El hombre oriundo de Lomas manifestó que el mal estado de la calzada y la intensa neblina le hicieron perder la maniobrabilidad del vehículo. Por ese motivo se llevó por delante varios tambores metálicos colocados en esa zona.

El Chevrolet Onix terminó con importantes daños en la parte frontal. El paragolpes se desprendió casi por completo y una de las ruedas se salió de lugar.

Algunos conductores que pasaban por la zona tomaron fotos desde sus vehículos. Se observaba que la visión estaba muy reducida por la niebla y que la Policía les advertía que circulen con precaución.