lunes 01 de junio de 2026
Escribinos
1 de junio de 2026
Vintage.

La sorprendente razón por la que Lady Di descartó tener un romance con Tom Cruise

Luego de separarse Lady Di quedó en el centro de la escena y varios hombres famosos quisieron conquistarla, incluso Tom Cruise.

Tom Cruise y Lady Di, con Nicole KIdman entre ellos.&nbsp;

Tom Cruise y Lady Di, con Nicole KIdman entre ellos. 

Lady Di estaba recién separada y muchos hombres querían tener un romance esta figura internacional, que falleció trágicamente en 1997 con solo 36 años. Tom Cruise fue uno de los interesados en ella, pero obtuvo un contundente no como respuesta.

El protagonista de Top Gun conoció a Lady Di en 1992, en un exclusivo evento que se realizó en Londres por el estreno de “Un horizonte lejano”, la película en la que nació su romance con Nicole Kidman. La actriz también formó parte de aquel encuentro.

Lee además
Tom Cruise termina su exitosa saga.
Prendé la tele.

Cuándo llega a Disney la última película de "Misión imposible" con Tom Cruise
Se viene una nueva película con Tom Cruise. 
Luz, cámara, acción.

Cuándo se estrena la película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Los secretos del romance que no fue

Darren McGrady se desempeñó durante 11 años como chef de la familia real británica. Fue él quien reveló que Tom Cruise y Lady Di volvieron a verse, pero la impresión que se llevó ella no fue la mejor.

“Ella entró a la cocina una mañana y me dijo: ‘Dareen, recibimos una invitación para ir al set de Misión Imposible en Pinewood Studios en Londres. La idea es que lleve a William y a Harry’. Los muchachos eran chicos entonces y ella sabía que iban a disfrutar de la pirotecnia y los efectos especiales”, contó McGrady hace unos años.

image
Lady Di rechazo a Tom Cruise.

Lady Di rechazo a Tom Cruise.

El chef, entonces, le respondió: “‘No estoy seguro acerca de los niños, Su Alteza Real, pero si llega a conocer a Tom Cruise...”. Lady Di lo interrumpió: “Darren, voy a hacer unos chistes”.

Finalmente, Ladi Dy decidió aceptar la invitación y, tal como pensaba, los príncipes disfrutaron de la excursión. “Al regresar, vino nuevamente a la cocina. Entró, tomó unas frutas sin decir nada, pero cuando se estaba yendo, dijo: ‘Otro más fuera de la lista. Es demasiado bajito’”.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo llega a Disney la última película de "Misión imposible" con Tom Cruise

Cuándo se estrena la película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Una serie documental explorará "la vida jamás contada" de Lady Di

El detrás de escena de la entrevista de Nati Jota y Kablan a Nahir Galarza

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nahir Galarza habló con Olga desde la cárcel. 
Dale play.

Nahir Galarza rompe el silencio en Olga, a solas con Nati Jota y Kablan

Las más leídas

Te Puede Interesar

Noelia era egresada del Instituto Lomas de Zamora.
Conmoción.

Femicidio en Temperley: fuerte mensaje del Instituto Lomas, donde estudió la víctima