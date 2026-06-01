La sorprendente razón por la que Lady Di descartó tener un romance con Tom Cruise

Tom Cruise y Lady Di, con Nicole KIdman entre ellos.

Lady Di estaba recién separada y muchos hombres querían tener un romance esta figura internacional, que falleció trágicamente en 1997 con solo 36 años. Tom Cruise fue uno de los interesados en ella, pero obtuvo un contundente no como respuesta.

El protagonista de Top Gun conoció a Lady Di en 1992, en un exclusivo evento que se realizó en Londres por el estreno de “Un horizonte lejano”, la película en la que nació su romance con Nicole Kidman. La actriz también formó parte de aquel encuentro.

Los secretos del romance que no fue Darren McGrady se desempeñó durante 11 años como chef de la familia real británica. Fue él quien reveló que Tom Cruise y Lady Di volvieron a verse, pero la impresión que se llevó ella no fue la mejor.

“Ella entró a la cocina una mañana y me dijo: ‘Dareen, recibimos una invitación para ir al set de Misión Imposible en Pinewood Studios en Londres. La idea es que lleve a William y a Harry’. Los muchachos eran chicos entonces y ella sabía que iban a disfrutar de la pirotecnia y los efectos especiales”, contó McGrady hace unos años.

image Lady Di rechazo a Tom Cruise. El chef, entonces, le respondió: “‘No estoy seguro acerca de los niños, Su Alteza Real, pero si llega a conocer a Tom Cruise...”. Lady Di lo interrumpió: “Darren, voy a hacer unos chistes”. Finalmente, Ladi Dy decidió aceptar la invitación y, tal como pensaba, los príncipes disfrutaron de la excursión. “Al regresar, vino nuevamente a la cocina. Entró, tomó unas frutas sin decir nada, pero cuando se estaba yendo, dijo: ‘Otro más fuera de la lista. Es demasiado bajito’”.

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