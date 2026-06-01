Cómo rindieron los refuerzos de Banfield en el primer semestre

Banfield tuvo complicaciones para reforzar el plantel que participó del Torneo Apertura , en el cual quedó fuera de carrera por el título que se llevó Belgrano de Córdoba. Recién cuando logró levantar las inhibiciones anunció a los seis nuevos futbolistas que se pusieron a disposición del entrenador Pedro Troglio.

Sólo tres lograron tener rodaje: Ignacio Pais y David Zalazar fueron los que más participaron y más atrás quedó el colombiano Neyder Moreno . En tanto, Federico Anselmo, Thomas Rodríguez y Favio Álvarez fueron piezas de recambio, aunque con pocos minutos disponibles para el cuerpo técnico.

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El caso del quilmeño Ignacio Pais es el que más llamó la atención. Tras ser anunciado como refuerzo, a los pocos días fue titular en la derrota frente a Racing Club, en el estadio Florencio Sola . En total jugó 12 partidos por el Torneo Apertura y dos por Copa Argentina, siempre titular.

Ignacio Pais, el refuerzo con más minutos en Banfield.

Detrás aparece David Zalazar, que también aportó la misma cantidad de partidos, pero con ocho titularidades, cuatro ingresos y un gol. Más dos en el 11 inicial por el torneo federal.

Un escalón más abajo se ubicó Neyder Moreno, con siete juegos, pero dos desde el arranque del partido y un gol. Por Copa Argentina entró dos veces.

Pedro Troglio los utilizó poco

De los tres que quedaron relegados en la consideración de Pedro Troglio, el delantero Federico Anselmo fue el que más aportó: 48 minutos por el Torneo Apertura (Newell’s, Aldosivi, Argentinos e Independiente Rivadavia de Mendoza) y 11m. más ante Real Pilar.

Thomas Rodríguez, en su regreso al club tras su partida en 2017, alcanzó los 16 minutos entre Aldosivi y Tigre y otros 11m. contra los pilarenses.

Y casi sin participación, Favio Álvarez apenas juntó siete minutos en La Paternal.

Los vínculos con Banfield

Ignacio Pais: se pagó US$100 mil por la cláusula de salida de Danubio. Contrato: dos años con opción a uno más.

David Zalazar: llegó a préstamo desde Talleres de Córdoba, sin cargo y con opción de compra del 50% por US$750 mil.

Thomas Rodríguez Thomas Rodríguez regresó a Banfield luego de nueve años.

Neyder Moreno: arribó con el pase en su poder desde Atlético Bucaramanga. Contrato: por un año.

Federico Anselmo: provino de San Martín de San Juan, con el pase en su poder. Contrato: un año.

Thomas Rodríguez: llegó con el pase en su poder, desde Juventud Las Piedras. Contrato: tres años.

Favio Álvarez: arribó con el pase en su poder. Contrato: un año con opción a uno más.