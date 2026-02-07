En qué coincidieron los refuerzos de Banfield en su llegada al club

Banfield ya tiene sus primeros refuerzos para el Torneo Apertura.

Luego de varias idas y venidas, tras ya haber entrenado en Banfield , el Taladro presentó oficialmente a sus primeras caras nuevas pensando en el Torneo Apertura y en un 2026 totalmente exigente. La dirigencia encabezada por Matías Mariotto ya no quiere perder más tiempo, tampoco Pedro Troglio y su cuerpo técnico.

Para Neyder Moreno, Federico Anselmo, Favio Álvarez y Thomas Rodríguez será un nuevo desafío para sus carreras vestir los colores del Taladro. Cada uno contó su historia, su arribo a Banfield y cuáles son sus expectativas.

Para Neyder Moreno será su primera experiencia en el fútbol argentino. El colombiano llega con la "mochila" de ser uno de los jugadores que surgió desde el Envigado, mismo club en el cual debutó James Rodríguez , con lo cual estará bajo la lupa de los hinchas. El mediocampista de 28 años de edad llega libre y firmó contrato por un año.

"Las expectativas son muy altas y estoy agradecido a Banfield por darme la oportunidad de disfrutar del fútbol argentino. Vengo preparado para dejarlo todo y estar a la altura de la exigencia que merece este club", aseguró el volante.

La vuelta a Banfield de un viejo conocido

Por su parte, Thomas Rodríguez tendrá su segundo ciclo en el club. El mediocampista de 29 años de edad salió de las inferiores del Taladro y llega tras un último paso por el fútbol chileno. Firmó contrato por tres años.

"Una sensación muy linda volver a Banfield. Me encontré con mucha gente conocida, que me formó, que me vio salir de acá cuando era muy joven. Estoy muy contento y agradecido a la gente por todo el cariño. Estoy muy feliz de estar acá", expresó.

Otro de los mediocampistas que se suma es Favio Álvarez, quien tiene 33 años, y un pasado con la camiseta de Lanús. Ahora es su oportunidad para cruzar de vereda aunque no juega desde fines del 2024. Llega en condición de libre y firmó contrato por un año.

En su presentación, sostuvo: "Las expectativas son muy altas. Banfield es un club muy importante en Argentina, tenemos que volver a posicionarlo donde se merece. Vengo motivado y con ganas de ayudar para sacar adelante esta situación. Nosotros tenemos que contagiar desde adentro para que esto suceda".

Por último, el delantero Federico Anselmo de 31 años de edad, también llegó en libertad de acción y firmó contrato por un año de duración. Con pasado en Quilmes, señaló: "Tengo muchas expectativa. Estoy muy feliz de estar acá, con una ilusión enorme. Es un club hermoso".