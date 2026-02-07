La dolorosa reflexión de Sabrina Rojas sobre su pasado con Luciano Castro: "Yo estaba..."

La conductora Sabrina Rojas volvió a referirse a su pasado vínculo con el actor Luciano Castro y recordó el día que decidió salir públicamente a hablar sobre el escándalo por las infidelidades de su pareja. La actriz habló a corazón abierto sobre cómo atravesó ella el desgaste emocional de vivir un quiebre en su relación bajo la mirada del público.

"No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota. Ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota”, recordó la rubia.

La actriz rememoró sus pensamientos en aquella época y cómo eligió no mostrarse triste frente a las cámaras, a pesar de estarlo puertas adentro: “Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, porque eran una locura, que a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”.

“Siempre uno se pone del lado del que se manda cag... una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora”, apuntó Sabrina Rojas contra su ex .

La fuerte crítica de Sabrina Rojas a Luciano Castro

En la misma línea, Sabrina Rojas cuestionó sin filtros las repetidas acciones de Luciano Castro y cómo sigue un patrón en sus relaciones: “Cuando no cuidás al gran amor de tu vida, ni antes ni ahora, y encima si tenés la posibilidad de reencontrarte… hay algo que decís: ‘o necesitás ayuda o sos mala persona’, porque no te podés equivocar tanto”.

Estas declaraciones de Sabrina Rojas no son aisladas, sino que se dan en un contexto de creciente tensión con su exmarido tras el escándalo por las infidelidades del actor hacia Griselda Siciliani.