Atención.

Lomas de Zamora, Temperley, Llavallol y Turdera, con cortes de agua la próxima semana

La empresa AySA informó que, la próxima semana, el servicio de agua estará interrumpido en algunas zonas de Lomas de Zamora.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que la próxima semana, entre el lunes 9 y el domingo 15 de febrero, habrá cortes de agua o baja presión en distintas zonas de Lomas de Zamora por obras de mantenimiento y mejoras.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 10 y el jueves 12 de febrero, entre las 8 y las 18, habrá cortes de agua en algunas zonas de Llavallol, Turdera, Temperley y Lomas de Zamora.

A saber.

En estas zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua
Atención.

AySA solicita cuidar el agua ante una nueva y extensa ola de calor

Los trabajos previstos en Lomas de Zamora y los canales de comunicación

Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

Temas
A pura cumbia.

Los del Fuego, Los Charros y Mario Luis se sumarán al Carnaval de Lomas

Atención.

Lomas, Temperley, Llavallol y Turdera, con cortes de agua la próxima semana