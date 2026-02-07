Los Andes empató ante Tristán Suarez en el Eduardo Gallardón en su último amistoso de pretemporada

Los Andes empató ante Tristán Suarez en el Gallardón.

Los Andes intensifica la puesta a punto para el comienzo del torneo de la Primera Nacional . En la jornada de este sábado se midió ante Tristán Suarez en el Eduardo Gallardón , donde disputó dos amistosos, los cuales sirvieron como ensayo pensando en el debut ante Almirante Brown del próximo fin de semana en Lomas de Zamora .

Se disputaron dos partidos de 80 minutos cada uno (divididos en dos tiempos de 40), como parte de la preparación para el arranque del torneo. Cabe señalar que Los Andes enfrentará a Almirante Brown el domingo 15 de febrero a las 17.30 en Lomas de Zamora, mientras que Tristán Suarez debutará en el campeonato ante Temperley el sábado 14 de febrero a las 19 en Ezeiza.

El primer equipo que paró Leonardo Lemos estuvo integrado por: Sebastián López; Julián Navas, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matías Gómez; Mauricio Asenjo y Facundo Echevarría.

Luego, el entrenador dispuso los ingresos de Facundo Villarreal, Javier Bustillos, Julián Rodríguez Vuotto, Juan Manuel Vázquez y Tomás Díaz por Matías González, Sebastián López, Brian Leizza, Matías Gómez y Franco Rodríguez.

En dicho primer compromiso no se sacaron diferencias y el marcador quedó en cero.

Por su parte, en el segundo encuentro Los Andes formó con: Marko Brey; Aaron Sandoval, Gonzalo Cozzoni, Julián R. Vuotto, Nazareno F. Colombo; Tomás Díaz, Francisco Funes, Juan M. Vázquez, Facundo Villarreal; Benjamin Garay y Camilo Viganoni.

En este último compromiso fue empate 1 a 1 y el gol del Milrayitas lo hizo Francisco Funes.

Los amistosos de Los Andes durante la pretemporada

El equipo dirigido por Leonardo Lemos comenzó con la pretemporada en Balcarce, luego se trasladó hacia Mar del Plata donde enfrentó a Atlanta (victoria 2 a 0 y derrota 1 a 0), luego chocó con Midland (dos empates 1 a 1) y el mencionado ante Tristán Suarez con dos igualdades.

En cuanto a los refuerzos, según confiaron a La Unión finalmente no llegará Sergio Ortíz, quien tenía encaminado su arribo al conjunto lomense pero no terminó de convencer al cuerpo técnico y se aguarda por un delantero con pasado en Quilmes, aunque aún no trascendió el nombre. Con esta última incorporación, el Milrayitas ya se retiraría del mercado de pases.