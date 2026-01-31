De Lomas de Zamora, a la NBA: la historia de película que vivió un hincha de Los Andes

Esta semana se viralizó un video en el que un hombre con la camiseta de Los Andes aparece en medio de un grupo de hinchas que, con canciones típicas de cancha, le ponían color a un partido de NBA de Utah Jazz , lo que llamó la atención en el Delta Center y en todos los seguidores del popular deporte norteamericano.

Este hecho anecdótico, sin embargo, esconde una historia de película detrás y el protagonista principal es Ariel Crivelle , un fanático hincha del Milrayitas , pero también de los Utah Jazz , quien fue tocado por la varita mágica y durante dos semanas vivió un sueño en los Estados Unidos .

Ariel fue uno de los 32 hinchas sudamericanos de Utah Jazz que fueron invitados, con todo pago, por Ryan Smith , el dueño de la franquicia, a presenciar cuatro partidos de la NBA , dos de la NHL (Liga de Hockey sobre Hielo) y disfrutar de experiencias propias de figuras estelares. Además, como si esto fuese poco, también pudieron conocer a los jugadores del plantel e intercambiaron palabras con sus ídolos.

“Nunca pensé que iba a ver un partido de la NBA, y vivir esto es un sueño cumplido, teniendo la posibilidad de conocer, además, a jugadores de todas las épocas”, comentó, emocionado, durante una charla con La Unión. “Todo esto, para mí, hubiese sido impagable, la verdad que no lo puedo creer. Lo que estoy viviendo es increíble. Es un sueño hecho realidad”, agregó.

De Lomas de Zamora a Utah: un camino soñado

Todo esto parece sacado del libreto de una película, pero no lo es. Tiene una explicación. Ariel, fanático de Utah desde la década del 90, época en la que brillaba el base John Stockton y el ala-pivote Karl Malone, encontró con la expansión de las redes sociales una vía para hablar de su pasión con otros fanáticos.

La cuenta de X Utah Jazz Español fue su intermediaria y a partir de ahí, aportando diferentes comentarios, entabló una relación virtual con un grupo de hinchas sudamericanos. Después, con el paso del tiempo, se unió al grupo de WhatsApp, donde había chilenos, uruguayos y argentinos, y en comunidad seguían los partidos de su amado equipo.

Esta cuenta, manejada por el uruguayo Juan Baracco, comenzó a tener popularidad y eso le permitió llegar al dueño de la franquicia. Justamente, tras un viaje de Smith a Uruguay, nació esta posibilidad de este “viaje de egresado”, como lo definió Crivelle.

Ryan invitó primero a los uruguayos con los que compartió su estadía en el país oriental y luego, por pedido de Baracco, se amplió la invitación a los otros 32 fanáticos, y entre ellos estaba este hincha del Milrayitas.

Los Andes y Utah, dos pasiones

Con la invitación hecha y los boletos comprados, Ariel, de 47 años, no dudó en incluir en su valija una variedad de camisetas de Los Andes para usar durante su estadía en este Estado norteamericano. Y no es para menos. El rojo y el blanco, algo que marca su identidad y sus raíces, no podían faltar.

“Yo respiro y vivo Los Andes desde chico”, contó en medio de la charla. “Si bien nunca viví en Lomas de Zamora, mi viejo, que se crio el Llavallol, me hizo fanático del club. Por eso, en este viaje, no podían faltar. A todos los partidos de Utah voy con una camiseta diferente de Los Andes”, remarcó.

foto 2 Con la mascota de Utah y la camiseta infaltable de Los Andes.

Una de las cosas que lo enamoró del equipo lomense es que “la gente de Los Andes es hermosa, está loca, es seguidora y muy fiel”. Y justamente, una de las cosas que despertó su fanatismo por la franquicia norteamericana son las similitudes que encontró con el Milrayitas.

“Utah es una franquicia que siempre llena la cancha, siempre alienta al equipo y una de sus virtudes es que siempre bancan, tanto en las buenas como en las malas. Son hinchas pasionales y hacen bastante ruido, dentro de lo permitido en la NBA. Y de Los Andes, qué puedo decir… Es eso y mucho más. Por eso, los amo a los dos”, concluyó Ariel Crivelle en medio de esta experiencia única.