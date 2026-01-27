Los Andes sigue activo en el mercado de pases: qué busca Leonardo Lemos

El Milrayitas, hasta el momento, incorporó al arquero Javier Bustillos; los defensores Julián Navas, Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto y Peter Grance; los mediocampistas Francisco Funes, Juan Manuel Vázquez y Tomás Díaz; y los delanteros Camilo Viganoni y Galeano. Sin embargo, el DT Leonardo Lemos va por más y busca más hombres de ataque para lo que viene.

Amistoso en Mar del Plata. Con una base conocida, Los Andes arrancó con triunfo su puesta a punto

En declaraciones con el medio partidario Fútbol en Milrayitas, Lemos remarcó que está “a la expectativa de algún jugador ofensivo” para, de a poco, empezar a dar por terminado el tema de las incorporaciones. Una vez logrado esto, el objetivo se centrará en el duelo ante Almirante Brown .

“Todavía quedar lugar para uno o dos como mucho, pero eso dependerá del presupuesto. Si no hay presupuesto, no podemos traer a nadie. La idea es incorporar algo más de mitad de cancha para adelante”, remarcó el entrenador.

Los Andes, y una base armada

A partir de la continuidad de Lemos, la apuesta del conjunto de Lomas de Zamora fue clara: mantener la base del equipo titular y a partir de ahí sumar variantes para que no suceda lo del 2025, donde las lesiones y bajas sensibles le impidieron terminar más arriba del torneo.

pretemporada de los andes Los Andes mantuvo una base importante del 2025. Club Los Andes.

Por eso, para esta temporada, el DT se enfocó en robustecer el tema del recambio para tener más variedad con miras a la exigente temporada de la Primera Nacional. Y un reflejo de eso se notó en los primeros amistosos del año, donde la base del equipo titular del 2025 se mantuvo, con algunos retoques, y la mayoría de las incorporaciones jugaron en el equipo suplente.

Leonardo Lemos probará al equipo ante Brown de Adrogué

Este miércoles, desde las 9, Los Andes se medirá con el Tricolor en el estadio Eduardo Gallardón, en lo que será el tercer amistoso en lo que va de la pretemporada, y allí el DT seguirá dándole forma al equipo titular.