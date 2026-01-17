Con una base conocida, Los Andes arrancó con triunfo su puesta a punto

Los Andes arrancó este sábado la seguidilla de amistosos con un encuentro ante Atlanta en Mar de Plata . De esta manera, el equipo de Leonardo Lemos cerró la pretemporada en Balcarce e inició el tramo final de su preparación con miras a la próxima Primera Nacional .

En el primer turno, los supuestos titulares del Milrayitas se impusieron por 2-0 a sus pares de Atlanta, con goles de Mauricio Asenjo y Franco Rodríguez , ambos en el primer tiempo, mientras que el equipo alternativo cayó por 1-0 con gol de Ignacio Rodríguez.

Un año más. Un premio a la lucha y esfuerzo: Los Andes le renovó contrato a Gonzalo Cozzoni

Todo lo que hay que saber. Los primeros partidos confirmados del año de Temperley y Los Andes

De acuerdo a lo informado oficialmente por el club de Lomas de Zamora , se disputaron dos partidos de 60 minutos cada uno y la jornada se desarrolló en el predio de Aldosivi, en la zona de Punta Mogote .

El primer amistoso del año dejó como señal que la versión 2026 del Milrayitas no será muy diferente a la del 2025. Lemos , desde un principio, apostó por mantener la base del equipo titular y eso se ratificó en el primer amistoso del año, con algunos retoques.

De los nueve refuerzos que sumó en este receso de verano, sólo tres formaron parte del equipo principal, y todos en defensa: Julián Navas, Daniel Franco y Peter Grance. Todos los demás jugaron en el elenco alternativo.

los andes-atlanta-amistoso Los Andes y Atlanta jugó dos partidos de 60 minutos. Prensa Atlanta.

En consecuencia, con un dibujo táctico 4-4-2, el equipo elegido por el DT fue el siguiente: Sebastián López; Julián Navas, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Franco Rodríguez (20’ ST Tomás Díaz), Matías Gómez; Mauricio Asenjo y Facundo Echevarría.

Leonardo Lemos también le dio minutos a los refuerzos

En el segundo partido de la jornada, el Milrayitas utilizó a la mayoría de los refuerzos que sumó en lo que va del mercado de pases, con la incorporación de los chicos formados en las inferiores del club y dos jugadores que siguen del año pasado.

El equipo se paró de la siguiente manera: Javier Bustillos; Aaron Sandoval, Gonzalo Cozzoni, Julián Rodríguez Vuotto, Nazareno F. Colombo; Facundo Villarreal, Francisco Funes, Juan Manuel Vázquez; Tomás Díaz; Camilo Viganoni y Benjamín Garay. Después, en el complemento, sumaron minutos los juveniles Marko Brey, Cristian Linares, Leandro Alegre y Cristian Gallo.