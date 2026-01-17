sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026
Amistoso en Mar del Plata.

Con una base conocida, Los Andes arrancó con triunfo su puesta a punto

El equipo de Leonardo Lemos venció por 2-0 a Atlanta en la primera prueba formal de fútbol con miras a la Primera Nacional. Asenjo y Rodríguez, los goles.

Los Andes inició los amistosos de pretemporada.

Prensa Atlanta.

Los Andes arrancó este sábado la seguidilla de amistosos con un encuentro ante Atlanta en Mar de Plata. De esta manera, el equipo de Leonardo Lemos cerró la pretemporada en Balcarce e inició el tramo final de su preparación con miras a la próxima Primera Nacional.

En el primer turno, los supuestos titulares del Milrayitas se impusieron por 2-0 a sus pares de Atlanta, con goles de Mauricio Asenjo y Franco Rodríguez, ambos en el primer tiempo, mientras que el equipo alternativo cayó por 1-0 con gol de Ignacio Rodríguez.

Los Andes y Temperley ya saben las dos primeras fechas de la Primera Nacional.
Todo lo que hay que saber.

Los primeros partidos confirmados del año de Temperley y Los Andes
Gonzalo Cozzoni seguirá una temporada más en Los Andes.
Un año más.

Un premio a la lucha y esfuerzo: Los Andes le renovó contrato a Gonzalo Cozzoni

De acuerdo a lo informado oficialmente por el club de Lomas de Zamora, se disputaron dos partidos de 60 minutos cada uno y la jornada se desarrolló en el predio de Aldosivi, en la zona de Punta Mogote.

Los Andes apuesta por lo conocido

El primer amistoso del año dejó como señal que la versión 2026 del Milrayitas no será muy diferente a la del 2025. Lemos, desde un principio, apostó por mantener la base del equipo titular y eso se ratificó en el primer amistoso del año, con algunos retoques.

De los nueve refuerzos que sumó en este receso de verano, sólo tres formaron parte del equipo principal, y todos en defensa: Julián Navas, Daniel Franco y Peter Grance. Todos los demás jugaron en el elenco alternativo.

los andes-atlanta-amistoso
Los Andes y Atlanta jugó dos partidos de 60 minutos.

En consecuencia, con un dibujo táctico 4-4-2, el equipo elegido por el DT fue el siguiente: Sebastián López; Julián Navas, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Franco Rodríguez (20’ ST Tomás Díaz), Matías Gómez; Mauricio Asenjo y Facundo Echevarría.

Leonardo Lemos también le dio minutos a los refuerzos

En el segundo partido de la jornada, el Milrayitas utilizó a la mayoría de los refuerzos que sumó en lo que va del mercado de pases, con la incorporación de los chicos formados en las inferiores del club y dos jugadores que siguen del año pasado.

El equipo se paró de la siguiente manera: Javier Bustillos; Aaron Sandoval, Gonzalo Cozzoni, Julián Rodríguez Vuotto, Nazareno F. Colombo; Facundo Villarreal, Francisco Funes, Juan Manuel Vázquez; Tomás Díaz; Camilo Viganoni y Benjamín Garay. Después, en el complemento, sumaron minutos los juveniles Marko Brey, Cristian Linares, Leandro Alegre y Cristian Gallo.

