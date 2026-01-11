Ignacio Ruano: "Queremos que Los Andes siga potenciando su identidad"

El Club Atlético Los Andes continúa con los trabajos de pretemporada pensando en lo que será el comienzo del torneo de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Leonardo Lemos busca su mejor versión, con el horizonte puesto en el primer partido del campeonato ante Almirante Brown en el Eduardo Gallardón.

En ese marco, el manager Ignacio Ruano repasó los trabajos que se realizaron hasta el momento en la pretemporada que se está llevando a cabo en el Eduardo Gallardón . A su vez, confirmó que el plantel viajará este domingo 11 de enero rumbo a Balcarce, donde permanecerá hasta el 17 con algunos amistosos que disputará el primer equipo.

Todo por un sueño. La historia de vida de Peter Grance, el nuevo refuerzo de Los Andes

La parte de mayor exigencia de la pretemporada será desde el 11 hasta el 17 de enero en Balcarce. "Nos vamos a hospedar en la ciudad y vamos a intensificar trabajos físicos y con pelota", aseguró el manager deportivo de Los Andes.

Asimismo, sostuvo: "El primer objetivo era tener el 90 por ciento del plantel completo para la pretemporada, eso va a ayudar muchísimo para que los chicos puedan incorporar los conceptos, trabajarlos en el campo . Ahora, el próximo paso es llegar de la mejor manera a la primera fecha, ser competitivos y trabajar en esa identidad que ya tiene Los Andes de la mano de este cuerpo técnico".

Por último, concluyó: "Tenemos que seguir fortaleciendo la idea y el grupo principalmente. Seguir potenciando lo que teníamos y ser competitivos durante el año. De nuestro lado queremos seguir ayudando para que las cosas funcionen en los entrenamientos y que se puedan ver reflejadas los días de partido".

Embed Las palabras de Ignacio Ruano, manager deportivo de nuestra institución, sobre la pretemporada del plantel profesional de fútbol. pic.twitter.com/XqXOGEMluC — Club Los Andes (@clublosandes) January 10, 2026

¿Más refuerzos para Los Andes?

Hasta el momento, el Milrayitas sumó al arquero Javier Bustillos; los defensores Daniel Franco, Julián Rodríguez Vuotto, Peter Grance y Julián Navas; los mediocampistas Juan Manuel Vázquez, Tomás Díaz y Francisco Funes; y al delantero Camilo Viganoni. A eso hay que sumarle las renovaciones de Brian Leizza, Sebastián López, Mauricio Asenjo, Gabriel Cañete, Facundo Echavarría y Matías Gómez, entre otros.

Una de prioridades para Leonardo Lemos era potenciar la faz defensiva del equipo. Y por eso, hasta el momento, es la zona que más reforzó. De los nueve refuerzos, cuatro fueron defensores.

Según confiaron a Diario La Unión, tres refuerzos más "están al caer", por lo que la lista de incorporaciones para el próximo campeonato se seguirá profundizando. La idea en un principio desde la Comisión Directiva, el manager y el cuerpo técnico era la de sumar entre 11 y 12 refuerzos. Por lo tanto, con las tres caras nuevas que están por sumarse el Milrayitas completaría uno de los objetivos primordiales para ser protagonista en el torneo que se aproxima.