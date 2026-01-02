Los Andes sumó un nuevo refuerzo para la Primera Nacional

Los Andes arrancó el 2026 con muchas novedades vinculadas al mercado de pases . Y es que a la reciente contratación de Julián Rodríguez Vuotto , ahora confirmó la llegada de su tercer refuerzo para la próxima Primera Nacional : se trata del arquero Javier Bustillos , de último paso por Dock Sud.

Formado en Boca Juniors y de 28 años, fue presentado formalmente este viernes por las cuentas oficiales del Milrayitas y este lunes, en el regreso a los entrenamientos del equipo de Leonardo Lemos , se presentará ante sus nuevos compañeros.

Bustillos arriba al elenco de Lomas de Zamora después de dos buenas temporadas en el Docke, en el que, a fuerza de buenas actuaciones, se convirtió en uno de los pilares del equipo. Previamente se había destacado en Acassuso , en el que también dejó un grato recuerdo.

La llegada de este arquero, que cuenta con más de 100 partidos en la Primera B, es para reforzar un puesto sensible, donde el equipo se había quedado solamente con Sebastián López tras las desvinculaciones de Mariano Monllor y Franco Rivasseau .

Los números de Javier Bustillos, el nuevo arquero de Los Andes

Bustillos llega al conjunto lomense con buenos pergaminos en la tercera categoría, ya que tuvo destacados pasos en Acassuso y Dock Sud, siendo figuras de dos equipos que llegaron a los cuartos de final del Torneo Reducido, el primero en 2023 y el segundo en 2024.

En 2023, y tras pasar por All Boys en la Primera Nacional, el arquero recaló en el Quemero y rápidamente se convirtió en uno de los puntos altos del equipo. Fue titular en 34 partidos, de los cuales en 12 veces mantuvo su valla en cero, y fue uno de los líderes de su equipo, siendo el tercer arquero que menos goles recibió en el año.

bustillos dock sud los andes El nuevo arquero de Los Andes suma más de 100 partidos en la Primera B.

Luego de estos números, en 2024, pasó a Dock Sud, donde mantuvo su buen nivel y nuevamente se convirtió en uno de los mejores del equipo: fue titular en 42 encuentros y en 14 mantuvo su valla en cero, afianzándose como uno de los mejores arqueros de la tercera categoría.

Tras ese buen año, renovó por un año más en 2025 y cerró la temporada siendo el capitán del equipo. Si bien esta vez Dock Sud no peleó en los primeros puestos, otra vez fue uno de los destacados: disputó 38 partidos en el año, y 10 de ellos terminó sin recibir goles.

Así, con estos antecedentes, Julián Bustillos se incorpora al plantel de Los Andes, en lo que será su segunda experiencia en la Primera Nacional.

