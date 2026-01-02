viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026
Siguen las firmas.

Los Andes sumó un nuevo refuerzo para la Primera Nacional

El Milrayitas aceleró en este mercado de pases y hoy selló la contratación del arquero Javier Bustillos para alegría del DT Leonardo Lemos.

Javier Bustillos es nuevo nuevo arquero de Los Andes.

Javier Bustillos es nuevo nuevo arquero de Los Andes.

Formado en Boca Juniors y de 28 años, fue presentado formalmente este viernes por las cuentas oficiales del Milrayitas y este lunes, en el regreso a los entrenamientos del equipo de Leonardo Lemos, se presentará ante sus nuevos compañeros.

Bustillos arriba al elenco de Lomas de Zamora después de dos buenas temporadas en el Docke, en el que, a fuerza de buenas actuaciones, se convirtió en uno de los pilares del equipo. Previamente se había destacado en Acassuso, en el que también dejó un grato recuerdo.

Los números de Javier Bustillos, el nuevo arquero de Los Andes

Bustillos llega al conjunto lomense con buenos pergaminos en la tercera categoría, ya que tuvo destacados pasos en Acassuso y Dock Sud, siendo figuras de dos equipos que llegaron a los cuartos de final del Torneo Reducido, el primero en 2023 y el segundo en 2024.

En 2023, y tras pasar por All Boys en la Primera Nacional, el arquero recaló en el Quemero y rápidamente se convirtió en uno de los puntos altos del equipo. Fue titular en 34 partidos, de los cuales en 12 veces mantuvo su valla en cero, y fue uno de los líderes de su equipo, siendo el tercer arquero que menos goles recibió en el año.

bustillos dock sud los andes
El nuevo arquero de Los Andes suma más de 100 partidos en la Primera B.

El nuevo arquero de Los Andes suma más de 100 partidos en la Primera B.

Luego de estos números, en 2024, pasó a Dock Sud, donde mantuvo su buen nivel y nuevamente se convirtió en uno de los mejores del equipo: fue titular en 42 encuentros y en 14 mantuvo su valla en cero, afianzándose como uno de los mejores arqueros de la tercera categoría.

Tras ese buen año, renovó por un año más en 2025 y cerró la temporada siendo el capitán del equipo. Si bien esta vez Dock Sud no peleó en los primeros puestos, otra vez fue uno de los destacados: disputó 38 partidos en el año, y 10 de ellos terminó sin recibir goles.

Así, con estos antecedentes, Julián Bustillos se incorpora al plantel de Los Andes, en lo que será su segunda experiencia en la Primera Nacional.

Las mejores jugadas del refuerzo del Milrayitas

Embed - Javier Bustillos - Arquero / Goalkeeper - Club Sportivo Dock Sud 2024

